Realitybabe forlovet: - Jeg er bare så glad

Emma Josefine Anesen fra første sæson af 'Ex on the Beach' er blevet forlovet

Da Emma Josefine Anesen tog afsted for at deltage i realityprogrammet 'Ex on the Beach', var det samtidig et farvel til flirten Oliver Vestergaard, hun havde set hjemme i Danmark.

Men efter at de to, som er tidligere kolleger, nu har kendt hinanden et år, har han igen vundet realitybabens hjerte.

'Denne mand har formået at feje benene godt og grundigt væk under mig! Hver dag er jeg nyforelsket! Jeg har endelig fundet en mand, som forstår mig, respekterer mig, og elsker mig ubetinget! Jeg elsker dig Oliver Vestergaard, og jeg vil vise hele verden min flotte forlovelsesring', skriver Emma Josefine Anesen på Instagram.

Emma Josefine Anesen deltog både i første og tredje sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Privat

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det er gået stærkt, fra de begyndte at se hinanden igen i begyndelsen af coronanedlukningen, og til han pludselig faldt på knæ.

- Vi kørte til Skagen, og det var mega hyggeligt. Han havde linet op med frugt og champagne, og så spurgte han mig bare. Han sagde en masse søde ting og fortalte, hvorfor det var mig, han ville bruge resten af sit liv med. Han sagde, at siden han så mig første gang, vidste han bare, at det skulle være mig, og at han ville gøre alt for at kæmpe for mig.

- Jeg er bare så glad lige nu. Jeg er i sådan en lykkelig kærlighedsboble, fortæller hun.

Fortryder

Emma Josefine Anesen valgte at tage afsted til 'Ex on the Beach', fordi det på det tidspunkt virkede som hendes eneste mulighed for at prøve det, fortæller hun.

Hun tog afsted, selvom Oliver Vestergaard, som hun datede på det tidspunkt, blev ked af det.

- Da jeg kommer hjem, finder jeg ud af, at han også har søgt ind, fordi han ville prøve at komme ind og kæmpe for mig, og det var bare mega sødt. Så da alt det med Robin ikke fungerede, tænkte jeg, at jeg skulle have en mand, der vil kæmpe for mig, og Oliver han kan simpelthen ikke lade være, siger hun.

- Har du fortrudt nu, at du tog afsted?

- Ja, det har jeg faktisk. Jeg kan jo godt se nu, at Oliver er den rigtige for mig, og jeg har ikke brug for at lede efter andre, for han opfylder jo alt det, jeg gerne vil have, og han elsker mig, siger hun.

Det forelskede par har endnu ikke besluttet sig for, hvornår brylluppet skal stå.

- Vi har talt om det, og vi er enige om, at brylluppet ikke behøves at være lige om hjørnet. Vi vil gerne bruge tid på at spare lidt penge op, så vi kan få vores drømmebryllup, siger hun.