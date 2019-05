Realitybabe har fået nye bryster: - Jeg er skuffet

I øjeblikket er realitydeltageren Ida Søjborg, der er kendt fra TV3-programmet 'Love Island', aktuel i et nyt program på Viafree, hvor seerne følger hende op til, under og efter, at hun har fået lavet en brystforstørrende operation.

Ida Søjborg har længe ønsket sig at få lavet større bryster og har derfor besluttet sig for at lægge sig under kniven, mens et tv-hold filmer hende, men da operationen er overstået, og 21-årige Ida Søjborg ser resultatet af operationen, er hun langt fra tilfreds.

Efter operationen vågner hun op desorienteret og i voldsomme smerter, men hurtigt konstaterer hun nemlig, at det ene bryst er større end det andet.

Efter utroskab: Sådan er vores forhold i dag

- Jeg er skuffet, når jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg synes mine bryster er hårde, og jeg synes, de har lidt forskellige størrelser. Den ene sidder højere end den anden, og jeg er sådan lidt ’åh nej, hvad nu hvis det ikke bliver godt?’, siger hun i programmet, der har fået navnet 'Mig og mine nye bryster'.

- De ser lidt deforme ud. Jeg er faktisk rigtig nervøs for, hvordan de kommer til at sidde, konstaterer hun.

Ida Søjborg har længe drømt om at få lavet sine bryster større. Foto: Anthon Unger

Ligner Toblerone

Ida Søjborg er da også klar i mælet om, at det slet ikke er de bryster, hun har ønsket sig.

– Det er overhovedet ikke drømmebrysterne, jeg har nu. Dem, jeg har siddende lige nu, ligner Toblerone. Så trekantede eller firkantede er de. De har i hvert fald ikke en rund form, de er lidt aflange, siger Ida Søjborg i seriens sidste afsnit og fortsætter:

- Jeg synes, de har været lidt lange og høje. Jeg er lidt bange for resultatet, for hvis det er sådan, de kommer til at se ud, så er jeg bestemt ikke tilfreds, lyder det fra realitydeltageren.

Tv-par gik fra hinanden efter utroskab: Nu dater hun en pige

Ida Søjborg blev for alvor et kendt ansigt i Danmark, da hun deltog i dating-programmet 'Love Island' på TV3. Her fandt hun kærligheden med deltageren Jonas. De to blev kærester under deres ophold på Gran Canaria, men da de vendte hjem til Danmark igen holdt kærligheden dog ikke længe.

I dag har Ida Søjborg, der i 'Love Island' fortalte åbent om, at hun er biseksuel, dog kastet sin kærlighed på en anden fyr af samme navn. Hun flirter nemlig med Jonass Jannec, der lige nu er aktuel i 'Paradise Hotel'.

- Vi ser hinanden, men det er ikke noget vildt og voldsomt. Vi er ikke kærester, har Jonass Jannec for nylig fortalt til Se og Hør om deres forhold.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Ida Søjborg i forbindelse med programmet, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Om Ida i sidste ende bliver tilfreds med sine nye bryster, kan du følge med i HER.