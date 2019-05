Realitybabe har tabt 32 kilo: Jeg bliver svinet til

Det skulle have været en god oplevelse, da 29-årige Simone Frederiksen endelig kunne afsløre sig selv som ny deltager i tv-programmet 'Ex on the Beach'.

Realitybabe i chok: - Jeg vil elske at være din slave

Det skete blandt andet med en introduktionsvideo, men da videoen ramte de sociale medier, begyndte beskederne at tikke ind.

- I min introvideo, hvor jeg ligger med rumpetten i vejret, der ser man mine, jeg ved ikke, om jeg siger mange strækmærker, men det synes mange mennesker åbenbart, det er. Og der har så været folk, der har skrevet til mig - for det mest privat - at de synes, det er klamt, at jeg burde tage mere tøj på, og hvordan jeg kan holde ud at se på mig selv, siger Simone Frederiksen.

Kæmpe vægttab

Hun gæstede Ekstra Bladets tv-studie sammen med en anden 'Ex on the Beach'-deltager, Amanda Mogensen. I videoen over artiklen fortæller hun videre om folks kommentarer.

- Det gør ondt, det er der ingen tvivl om.

For der er en årsag til strækmærkerne.

- Jeg har været igennem et ret stort vægttab. Jeg er stolt og glad for, at jeg har tabt alle de her kilo, og der er bare nogle følger med. Min vægt svinger lidt, men jeg var oppe på 78 kilo, og så i en skæv periode var jeg helt nede på 46 kilo. Nu ligger jeg stabilt. Folk har også spurgt, om jeg har anoreksi. Folk har meget travlt med de her billeder og videoer, der bliver lagt op af en, forklarer hun.

I studiet fortalte Simone Frederiksen om den dag, hun fik nok af sin kampvægt og besluttede sig for at gøre noget ved det.

- Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle op i en størrelse large. Ikke at der er noget galt med en størrelse large, men jeg tænkte det nok var en lille model, men så blev det en extra large, og det var nok også en lille model. Men så fik jeg set mig selv i spejlet en dag. Jeg blev vildt ked af det og tænkte: Nu skal det være. Og så gik jeg all-in.

Hør hvordan hun har tabt de mange kilo i videoen over artiklen, hvor hun også fortæller om de negative kommentarer.