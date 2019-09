Realitybabe har tabt 7 kilo: Nu jagter hun drømmen

Julie Melsen drømmer om at blive kosmetisk sygeplejerske, og hun har sat alle sejl ind på at blive optaget på uddannelsen

'Love Island'-baben Julie Melsen vender snart tilbage som deltager i den nye sæson af 'For lækker til love', der vises på Viafree.

I den forbindelse blev der torsdag afholdt pressemøde, og det var en usædvanligt tynd Melsen, der dukkede op.

- Jeg har tabt mig syv kilo. Til at starte med var det ikke bevidst, men da jeg begyndte at tabe mig, var det meget sjovt, og så begyndte jeg på en kostplan, og jeg træner også hver morgen, inden jeg skal på arbejde, fortalte Julie Melsen.

Den blonde skønhed har fået arbejde på et plejehjem ved søerne i København, hvor hun skal oparbejde ni måneders erhvervserfaring, som der kræves for at få adgang til en målrettet sygeplejerske-pakke, hvor man tager fire HF-fag, som skal bruges for at kunne søge ind på sygeplejerskeuddannelsen på kvote 2.

- Jeg har tænkt mig at søge ind på Metropol, fortalte Julie Melsen og tilføjede:

- Drømmen er at blive kosmetisk sygeplejerske, så jeg kan blive autoriseret til at sprøjte botox og filler.

Julie Melsen har tabt syv kilo. Foto: Mogens Flindt

Intet tab

Hun investerede tidligere på året i skønhedssalonen Juliver i København, som hun ejer 40 procent af. For nylig meldte hun ud, at hun havde tænkt sig at sælge sin andel.

- Jeg har godt og vel solgt Juliver. Der er et par potentielle købere, så nu skal jeg bare vælge. Jeg tror, at jeg har fundet ud af, hvem det skal være.

- Du ejer 40 procent. Hvor meget kan du få for det?

- Det kan jeg ikke sige. Men jeg kommer ud med et overskud eller i nul, fortalte hun.

Med skønhedssalonen ude af billedet er fuld fokus derfor lagt i jobbet på plejehjemmet, som hun er blevet virkelig glad for.

- Jeg synes, det er mega hyggeligt, og jeg hygger mig mega meget med de gamle folk, der er der. Jeg har arbejdet på en psykiatrisk afdeling før, og det er mega hårdt. Så er plejehjem mere mig, man skal gå ture med de ældre og hygge sig, forklarede hun.

Holdet i den nye sæson af 'For lækker til love': Simona Tayanna, Teitur Skoubo, Rasmus Nielsen, Julie Melsen og Lenny Pihl. Foto: Mogens Flindt

Hvordan det går Julie Melsen i 'For lækker til love' kan ses fra fredag på Viafree, men man skal ikke forvente for meget kærlighed i luften.

- 'For lækker til love' er min lille baby, og det er noget, jeg har tænkt mig at fortsætte med, indtil jeg finder prinsen på den hvide hest. Indtil videre har jeg ikke haft heldet med mig, sagde hun ved pressemødet.