Realitybabe har taget kæmpe beslutning: 80 procent skal væk

Da Cecilie Harder i 'Ex on the Beach' sæson to entrerede villaen, gjorde de fleste store øjne. For den unge kvinde fra Skive er tatoveret fra top til tå og arbejder såmænd som tatovør.

Men nu skal det være slut. De fleste af de cirka 40 tatoveringer, der pryder realitydeltagerens krop, er med hendes egne ord grimme og dårligt lavet, og derfor har hun taget en stor beslutning.

- Jeg skal have fjernet omkring 80 procent af alle mine tatoveringer, og det er egentlig, fordi størstedelen af dem er megadårligt arbejde, som jeg fik lavet, da jeg var 18 år. Nu, hvor jeg selv er tatovør, er det rart at have noget pænt på kroppen, og så har jeg bare nogle uheldige tatoveringer, jeg fik lavet, som min gamle chefs ansigt, siger 23-årige Cecilie Harder til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Jeg har en på brystet og ned mod maven og en tatovering henover brystet, som jeg vil beholde, og så vil jeg også gerne beholde lidt af benet. Resten skal bare væk. Det er vel 35 ud af 40, der skal væk.

Cecilie Harder da hun deltog i realityprogrammet 'Ex on the Beach'. Foto: Anthon Unger

Savner hud

Behandlingen med at få fjernet de mange tatoveringer er i gang, men det er både dyrt og kommer til at tage lang tid, forklarer hun.

- Det er noget, der kommer til at tage flere år at fjerne helt, men jeg har overvejet det længe. Jeg starter med min ene arm, og så fortsætter jeg med resten af kroppen.

Se det ømme øjeblik: Her går hun ned på knæ

Ville det ikke være nemmere at få dem malet over, som mange andre gør?

- Det kunne jeg jo godt, men nogle af tingene er så mørke, at man ikke kan lave cover-up. Jeg kunne også godt tænke mig at få noget hud igen. Drømmen er, at jeg gerne vil have det ene ben og den ene arm fri.

Cecilie Harder er frisk på mere 'Ex on the Beach', hvis muligheden skulle opstå. Optagelserne til den fjerde sæson herhjemme er i gang netop nu. Foto: Anthon Unger

Beholder kærestetatovering

En af de tatoveringer, der - måske lidt overraskende - får lov at blive, er en, der hylder eks-kæresten Claes Lanng, som også deltog i 'Ex on the Beach'. Den sidder på læggen, er ganske stor og lyder 'Property of Claes Lanng'.

- Det er faktisk en af de pænere tatoveringer, og jeg griner lidt af den, når jeg ser den, fordi det er så dumt. Den minder mig om, at man skal tænke over tingene to gange, forklarer hun og tilføjer:

- Claes og jeg er heller ikke uvenner, og vi kan sagtens snakke sammen. Så længe vi har det godt sammen, gør det ikke noget.

Se også: Kærligheden brast: Dansk tv-par går fra hinanden

For nylig kom det frem, at Cecilie Harder var begyndt at se lidt til 'Besat af Bad Boys'-baben Mariyah Samia, som til Se og Hør forklarede, at de var endt i seng sammen. Ifølge Cecilie er der dog næppe et nyt kærestepar på vej.

- Vi hygger os, men det er ikke noget fast. Jeg nyder at være single, understreger hun.