Realitybabe scorer hit-sanger

26-årige Ditte Lee fra årets 'Ex on the Beach' har fundet kærligheden

I 'Ex on the Beach' er der gang i festen for deltageren Ditte Lee, der befinder sig i et slaraffenland af flotte mænd. Men efter optagelserne er sluttet, har hun fundet kærligheden uden for programmet.

Hun bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun er blevet kæreste med sangeren Mario Sciacca fra 'Muri & Mario, der i 2012 og 2013 fik Danmark til at synge med på hitnumre som 'Hun tog min guitar' og 'Mambo', som begge gik platin.

- Vi har det så godt sammen, og vi er glade, siger Ditte Lee til Ekstra Bladet.

Se også: Realitybabe bryder sammen: - Han knuste mit hjerte

Hun fortæller, at de mødte hinanden gennem Facebook, hvor Mario skrev til hende, inden det blev meldt ud, at hun var med i 'Ex on the Beach'.

- Da han fandt ud af det, bakkede han ud, men det varede ikke længe. Han skrev igen, at han simpelthen var nødt til at møde mig. Siden den dag har han ikke sluppet mig af syne. Mario er en voksen mand, og han kan håndtere mig. Jeg kan være en stor mundfuld til tider, men det er slet ikke et problem for ham, hvilket er rart, siger Ditte Lee, der har tvunget sin nye kæreste til at følge hendes eskapader i programmet, hvor hun blandt andet har haft sex med deltageren Nicklaes Olsen.

- Mario er bedøvende ligeglad med, at jeg kører henover skærmen. Jeg har faktisk tvunget ham lidt til at se det sammen med mig. Jeg synes, det er relevant, at han ser, hvad jeg foretager mig inde i villaen, da han helt sikkert vil få nogle kommentarer med på vejen, men han håndterer det på den bedste måde, roser hun.

Mario og Ditte er blevet kærester, efter hun kom hjem fra 'Ex on the Beach'. Foto: Privat

Mario Sciacca glæder sig over at have fundet sammen med en kvinde, han beskriver som 'sjov og humoristisk'.

- Hun er simpelthen den sjoveste person, jeg kender, og den eneste der kan give mig den følelse i kroppen, som jeg får, når jeg er sammen med hende, og så er hun jo også en utroligt smuk og dejlig kvinde, hvilket er et kæmpe plus.

Vildt orgasme-drama på tv: Nu afslører hun sandheden

Han fortæller, at han ikke vidste, hun skulle deltage i 'Ex on the Beach', og at det faktisk var ved at koste forholdet, før det overhovedet kom i gang.

- Jeg vidste ikke, at hun medvirkede i det program, og jeg var også meget tæt på at give slip på Ditte, da jeg fandt ud af det. Jeg har intet imod reality, men jeg tænkte nok, jeg skulle se nogle billeder, jeg i virkeligheden ikke havde lyst til, siger han.

Ditte Lee da Ekstra Bladet mødte hende i Brasilien i forbindelse med optagelserne. Foto: Janus Nielsen

Ditte Lee er glad for, at Mario kan se bort fra det, man ser på skærmen.

- Han håndterer det på den bedste måde. Jeg havde aldrig troet, han ville klare det så godt, som han gør, men han lukker af og ser ikke den Ditte, som kører på skærmen, men den Ditte han er forelsket i, siger hun.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.