Realitybabe viser vanvittig numse-tatovering

Realitydeltageren Julie Melsen, der især er kendt fra 'Love Island' på TV3, elsker tatoveringer.

Hun har derfor allerede en del blæk på kroppen - blandt andet store tatoveringer på venstre skinneben og under sine bryster. Senest fik hun lavet en tatovering på benet sammen med sin flirt, realitystjernen Lenny Pihl, som hun dog har fået fjernet igen, efter de to er stoppet med at ses.

Men den 22-årige realitystjerne er langt fra færdig med at tusse sin krop til trods for, at hun har fortrudt flere af dem i fortiden.

Julie Melsen har nemlig netop fået lavet en stor tatovering på sin numse, hvor der står 'C'est la vie' eller 'Sådan er livet' oversat til dansk.

Du kan se et billede af den her:

Til Ekstra Bladet fortæller Julie Melsen, at numse-tatoveringen er starten på en endnu større tatovering.

- Jeg skal have tatoveret hele mit ben, så jeg skal jo starte et sted, og det blev altså på røven, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har altid syntes, at det var pænt med tatovering af hele benet, så nu besluttede jeg, at det var tid.

Tatoveringen, der har en værdi af over 30.000 kroner, har Julie Melsen selv designet i samarbejde med sin tatovør.

- Jeg har kigget rundt på nettet og fundet billeder af, hvad jeg kunne lide, og så har vi designet noget i den stil og gjort den unik. Så jeg er den eneste, der har lige præcis det design, siger hun.

Julie Melsen på den røde løber til 'Vi Elsker 90'erne' sammen med sin gode ven fodboldspilleren Nicki Bille. Foto: Per Lange

Bliver bedøvet

Den store tatovering kommer til at koste blod, sved og tårer og mange timer hos tatovøren, men det tager Julie Melsen med et smil.

- Det gør egentlig ikke så ondt, fordi jeg bliver lokalbedøvet, så jeg kan godt klare det. Jeg elsker jo tatoveringer, fordi jeg synes, det gør en speciel, og det gør, at man ikke ligner alle andre. Man bliver unik på en eller anden måde.

- Er du ikke nervøs for, at du kommer til at fortryde den? Nu har du jo for nylig også fået fjernet en tatovering, du havde fået med Lenny, som du endte med at fortryde?

- Nej. Jeg tror ikke, jeg kommer til at fortryde den. Jeg elsker tatoveringer, og jeg ville ikke få den lavet, hvis jeg troede, at jeg ville fortryde, understreger hun og fortæller samtidig, at hun regner med at få lavet mange flere tatoveringer i fremtiden.

Julie Melsen er lige nu aktuel i 'Boss Ladies' på Viafree, hvor man kan følge hendes åbning af skønhedssalonen Juliver og livet efter, hun vandt 'Love Island'.