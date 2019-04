Realitydeltager begik kæmpe fejl: Grænseoverskridende og ubehageligt

Da Jeppe Risager kom hjem fra optagelserne af 'Ex on the beach', glemte han særligt at få ordnet én ting, inden programmet blev vist

I denne uges 'Ex on the beach'-studie er den 20-årige nordjyde Jeppe på besøg. Indtil videre har han været en af denne sæsons markante profiler i programmet, hvor singler fester og leder efter kærligheden, men løbende bliver udfordret af tidligere flammer.

Og det er noget, der kan mærkes. Allerede fire uger efter premiereafsnittet blev vist, har han over 60.000 følgere på det sociale medie Instagram. For nogle er det bare ikke nok kun at følge med i hans hverdag gennem billeder.

- Folk ringer og skriver til mig privat. Det er mærkeligt, fortæller Jeppe Risager.

Heldigvis har han ikke været udsat for nogen trusler eller ubehagelige henvendelser.

- Der er ikke nogen, der ringer og siger grimme ting. De siger bare nogle sjove ting som 'Jeppe, kom i byen og så', fortæller han og laver tegn om for at signalere, at henvendelserne har seksuelt karakter.

Ubehageligt og grænseoverskridende

Selvom det kan virke uskyldigt med sådanne opkald, kommer det stadig tæt nok på for den spraglede nordjyde.

- Det er ubehageligt og lidt grænseoverskridende. Men jeg tror ikke, at jeg har taget det til mig, fordi det ikke har været stødende. Der er ikke nogen, der har ringet eller skrevet, at jeg er en taber, idiot eller lignende, siger han.

Selvom han endnu ikke har oplevet nogen ubehagelige opkald, har han allerede taget ved lære. Før kunne man søge hans nummer frem på internettet. Det har han fået sat en stopper for.

- Jeg er blevet nødt til at skifte nummer, så folk ikke kan finde mig længere, afslutter Jeppe.

Hør Jeppe forklare hele situationen øverst i artiklen

