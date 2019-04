Realitydeltager beskyldes for plagiat: Nu skal de mødes

Jeppe Risager fra 'Ex on the Beach' er blevet beskyldt for at kopiere den britiske realitystjerne Stephen Bear og fik sig et gevaldigt chok, da en besked fra stjernen tikkede ind

Da Jeppe Risager var på besøg i Ekstra Bladets 'Ex on the beach'-studie i denne uge, faldt snakken på et populært emne.

Nemlig beskyldningerne om, hvorvidt den 20-årige nordjyde har kopieret sin personlighed fra britiske realitystjerne Stephen Bear, der blandt andet er kendt fra den britiske udgave af realityprogrammet.

- Han har betydet alt for min ungdom. Jeg var meget indelukket, da jeg gik i folkeskole. Jeg følte mig ikke tilpas i, hvordan jeg så ud. Han var typen, der gav fingeren til alle mennesker. Han var ligeglad med alle, for det påvirkede ham ikke. Det har jeg kæmpe respekt for, fortæller Jeppe i studiet.

Jeppe Risager fra 'Ex on the beach'. Foto: Anthon Unger

Realitydeltager slået ned

Ligeledes fortæller han, at det er en indstilling til livet, han efterfølgende har prøvet at leve efterleve. Den unge hjørringenser fik sig derfor lidt af et chok, da han for noget tid siden åbnede sin Instagram-profil.

- Jeg har været i kontakt med Stephen Bear, afslører han.

- Jeg vil ikke lyve. Da jeg kom i kontakt med ham, rystede jeg fuldstændig. Det var nok det største øjeblik i mit liv, fortæller han om idolet gennem snart fem år og erkender, at han blev vanvittig 'starstruck'.

- Kaffe med én person – ham!

Hvor de fleste drenge og mænd nok ville vælge en af tiden største fodbold- eller rockstjerner, hvis de fik mulighed for at drikke en kop kaffe med en valgfri person, forholder det sig anderledes for Jeppe.

Her ville valget falde på Stephen Bear – uden tøven. Og nu åbner den dør sig muligvis.

- Jeg får muligheden for at møde ham, afslører han, men fortæller samtidig, at det bliver kompliceret og afhænger meget af briten.

Men en ting er sikkert. Den farverige nordjyde vil strække sig umådeligt langt for et møde.

- Jeg ville smide alt, hvad jeg har i hænderne og sprinte hen til ham. Vi arbejder på det. Så forhåbentligt kan jeg få lov til at møde ham til sommer.

