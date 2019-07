Realitydeltager: Gravid ud af det blå

Caroline Godrim og Mathias Severinsen fra ’Ex on the beach’ venter barn efter uventet undfangelse

Lykken tilsmiler det unge par Caroline Godrim og Mathias Severinsen.

De tidligere realitydeltagere, der medvirkede i den første sæson af ’Ex on the beach’ for omkring to år siden, skal være forældre.

- Det føles lidt specielt, men vi er meget glade og taknemmelige over det, siger Caroline Godrim.

Ud af det blå

Godrim meddelte offentligheden den glædelige nyhed tidligere i dag på Instagram.

Hun er 18 uger henne og har termin 15. december.

- Det kom ud af det blå. Det var ikke planlagt, og vi fandt også først ud af, at jeg var gravid, da jeg var noget langt henne, siger den vordende mor.

To-tre stykker

Den 22-årige butikselev i Babysam bor på en gård i Herning med 25-årige Mathias Severin, der studerer erhvervsøkonomi.

Caroline Godrim vil ikke afvise, at der også kommer flere børn til i fremtiden.

- Vi har snakket om, at vi gerne vil have to-tre stykker, men nu ser vi, hvad tiden bringer, for vi er også under uddannelse, siger hun.

Rigtig, rigtig glad

Mathias Severinsen var ude af sig selv af glæde, da Caroline Godrim afslørede graviditeten over for ham.

- Han blev rigtig, rigtig, rigtig glad, og der var ingen tvivl om, at vi skulle beholde barnet, siger hun.

Caroline Godrim og Mathias Severinsen traf hinanden i realityprogrammet og er som nogle af de eneste fra udsendelserne forblevet sammen også på sigt.

- Der må have været noget, der gør, at vi forbliver sammen, for de andre er gået fra hinanden, og jeg er sikker på, at barnet vil gøre os endnu stærkere, siger hun.