Realitydeltager sablet ned: - Av mand

Det kræver hård hud at bevæge sig ind i realitybranchen, for imens deltagerne leverer underholdningen på skærmen, hygger anonyme danskere sig ved at kommentere slagets gang i appen Jodel. Og der bliver gået til makronerne.

'Jeg vil hellere have en gaffel i øjet end at knalde med Mark Bøgelund. For satan, hvor er han ucharmerende', lyder det eksempelvis.

Mark Bøgelund kender udmærket Jodel.

- Ja, lorteappen. Jeg har den selv, men det er folk, som gemmer sig bag skærmen, og det er typisk små børn. De gemmer sig bag skærmen, fordi de ikke tør at stå ved det, de siger. Det er det, den app er til for, konstaterer han i videoen, som kan ses over artiklen.

- Det er en app for kyllinger, som ikke tør at stå frem, fortsætter han.

Da han ser opslaget, hvor det lyder, at en person hellere vil have en gaffel i øjet end dyrke sex med ham, går han dog i forsvarsposition.

- Av mand. Vil du hellere det? Ej, jeg griner af det. Jeg er ligeglad. Der er sgu så meget andet derude, så fair nok at du ikke vil det. Det rager mig. Jeg gider nok heller ikke kneppe hende, hun ligner sikkert bræk alligevel. Det gør mig ikke noget, siger han om den anonyme bruger.

Ekstra Bladet havde Jeppe Bjerregaard og Mark Bøgelund forbi til en snak om 'Ex on the Beach'.

I videoen over artiklen kan du se hvordan Mark har det med, at andre sidder og griner på hans bekostning og høre hans reaktion på, at en bruger mener, han er så dum, at det er et under, han har fundet ud af at overleve.

'Ex on the Beach' vises søndag til tirsdag på Kanal 4 samt på streamingtjenesten Dplay.