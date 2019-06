Realitydeltager snydt på nettet: - Han manipulerede med én

25-årige Sarah Amalie Kristiansen har spillet en mindre rolle 'For lækker til love'.

Hun er dog nok mest kendt for at have spillet en noget større rolle i årets hidtil største realitydrama mellem Fie Laursen og hendes nu ekskæreste Frederik Skovbjerg.

Sarah Amalie (th.) har været udsat for såkaldt 'catfishing'. Foto: Per Lange

Skovbjerg, som mødte Laursen under optagelserne til 'Ex on the beach', havde nemlig en affære med Sarah Amalie, som deler lejlighed med en anden reality-kending - Julie Melsen.

Fies ekskæreste indrømmer: Havde hed trekant med realitybabes

Men nu er Sarah Amalie aktuel i et nyt tv-program, der - måske noget overraskende - intet har med reality at gøre.

Sammen med en række unge kvinder står hun nemlig frem i DR-dokumentaren 'Forført af en falsk profil'.

Flere end ti unge kvinder har ifølge programmet været i kontakt med en veltrænet om mand ved navn Jonas Ceer. Mange af dem har haft daglig kontakt med ham i flere år på diverse sociale medier. Fælles for dem er dog, at ingen af dem har mødt 'Jonas' i virkeligheden.

Jonas sendte mange billeder af sig selv fra træningscenteret. Foto: DR

I programmet fortæller Sarah Amalie, at hun kom i kontakt med Jonas på Instagram i 2014.

- Jeg er lige blevet single, og han gav mig rigtig meget opmærksomhed på det tidspunkt, skrev til mig stort set hver dag, så det var jo dejligt at kunne komme videre og skrive med en ny, siger hun.

Se også: Fie Laursen tager stor beslutning: Mit livs største fejl

Amerikanske billeder

Først flere år år senere bliver hun gjort opmærksom på, at Jonas i virkeligheden er en falsk profil, der har narret en lang række danske kvinder over hele landet. I dokumentaren kommer det frem, at personen har taget billeder fra en amerikansk profil, og at han desuden har konstrueret en række venner med falske profiler, der alle sammen var med til at opretholde illusionen om, at Jonas var en rigtig person.

Selvom de aldrig havde mødt hinanden i virkeligheden, 'taggede' Jonas alligevel ofte Sarah Amalie på Facebook, så det eksempelvis så ud, som om at de var ude at spise sammen.

- Han manipulerede lidt med én, så man følte, man kendte ham, selvom det vidste man godt, at det gjorde man ikke, siger hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Sarah Amalie, at hun og Jonas i begyndelsen havde planer om at mødes, men at han altid endte med at aflyse.

Hun mistænkte aldrig, at han skulle være en opdigtet person.

- I starten virkede det hele bare så ægte. Han snakkede med så mange, og det virkede, som om han havde så mange venner og familie, så der var ingen alarmklokker, der ringede, slår hun fast.

Sarah Amalie skammer sig ikke over at være blevet snydt af Jonas. Privatfoto

Hun understreger, at hun aldrig var forelsket i Jonas, men at hun syntes, han var spændende og interessant.

Lige da hun opdagede sandheden, tænkte han meget over, om Jonas kunne være én, hun kendte i virkeligheden, men i dag fylder det ikke meget for hende.

I dag tænker hun ikke så meget over oplevelsen, men hun er glad for at have medvirket i programmet.

- Det har været en oplevelse at komme lidt tættere på sandheden, og så tænker man nok lidt mere over, hvem man skriver sammen med på sociale medier fremadrettet, understreger hun.

Første afsnit af 'Forført af en falsk profil' bliver sendt 5. juni klokken 21.30, men kan allerede nu streames HER.

Se også: Akavet: Ser sine sex-scener sammen med svigerfamilien