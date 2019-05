Realitydeltager stod og brækkede sig: Så kom mobilerne frem

Der er masser af fordele ved at være realitydeltager i Danmark.

Man får eksempelvis tusindvis af følgere på sociale medier, hvilket kan veksles til sponsorater og kontanter. Natklubber hyrer dem tilmed, hvor de blot skal møde op og feste.

Men der er også en bagside ved kendislivet. Det fortæller Jonass Jensen og Casper Haugaard, der begge deltager i årets 'Paradise Hotel'. For i 2019 har næsten alle en mobiltelefon med et kamera ved hånden, og det bruges lystigt.

- Jeg havde en oplevelse ude foran natklubben Tyrolia i Vestergade, hvor jeg var pissestiv og skulle hjem. Jeg stod og ventede på min kammerat ude foran og kiggede ned i telefonen, så der ikke var nogen, der kunne kigge på mig. Så kigger jeg ud af øjenkrogen og kan se en stor pigegruppe på 8-10 piger, der står og fniser, de filmer mig med deres telefoner, imens jeg er så stiv. Jeg tænkte bare; 'det sker ikke det her', siger Casper Haugaard, der fortsætter.

- Det var ikke lige det fedeste. Jeg elsker at få taget billeder med folk, det kan jeg godt lide, men lige der der mener jeg, at man godt kunne have tænkt, at han bare er et menneske og fuld lige nu, så vi lader ham være. Men det gjorde de så ikke.

Jonass Jensen nikker anerkendende med hovedet. Han har selv haft en lignende oplevelse.

- Jeg lavede den, hvor jeg kastede op, indleder han.

- Jeg stod ved et hjørne og tænkte, jeg godt lige kunne snige mig udenom, at folk ser det, men så er der en, der råber 'Er det ikke Jonass fra Paradise?', og så kom telefonerne op. Der tænkte jeg også bare 'nej'. Jeg har ventet på, at det kom op nogle steder, men det er vist ikke sket endnu. Måske det bare var en privat optagelse, siger han.

En del af pakken

Selvom de to paradisoer kan finde det irriterende at blive filmet af fremmede, når de ikke har bedt om det, så mener de, at det er noget, man må tage med, når man tilmelder sig et realityprogram.

- Man må jo kunne stå inde for det, man laver. Nogle gange bliver hjernen slået fra, fordi man er meget fuld, men et eller andet sted må man bare lade være med at drikke sig så stiv, hvis man render rundt og laver ting, man ikke kan stå inde for, siger Jonass Jensen.

- Men er det ikke irriterende så at få det filmet, fordi man er et kendt ansigt?

- Jo, altså det er måske lidt irriterende og angstprovokerende, at man skal have den i baghovedet, at man skal passe på med at drikke for meget, for ellers bliver man filmet. Men man ved jo, hvad man er gået ind til, og det tror jeg, at alle os, der er med i 'Paradise' i år, er indforstået med, siger Casper Haugaard.

