Realitydeltagers kaotiske fødsel: Fødte syv uger for tidligt

Hvad der skulle have været en rolig søndag for den tidligere 'Paradise Hotel 2011'-deltager Mette Væver blev hurtigt til noget helt andet.

Syv uger før termin blev hun nemlig mor, da datteren Alma Josefine ikke længere kunne vente med at se verden. Det skriver hun på Instagram.

'Kl 8.33 begyndte jeg at styrtbløde, Kl 8.41 kom ambulancen, kl 9.44 var vores smukke Alma Josefine kommet til verden ved akut kejsersnit. Vi har det alle godt,' skriver hun til et billede af familien.

Til Ekstra Bladet fortæller Mette Væver, at hun søndag morgen stod op for at tisse, da det pludselig begyndte at bløde, og hun måtte hastes på sygehuset. Her stod det hurtigt klart, at hun måtte have kejsersnit, da moderkagen havde lagt sig foran livmoderen.

- Det var bare: 'godnat, Mette, du skal føde nu', og da jeg så vågnede, var jeg blevet mor igen, siger hun.

Familien ved allerede, at de skal være indlagt i den første måned af den lille piges liv, men i øjeblikket venter de svar på, om det skal være i Viborg - hvor de er nu - eller om de skal flyttes til Aarhus.

- Hun ilter ikke så godt, så de har taget nogle prøver, som vi afventer svar på. Det er ikke, fordi de ikke er dygtige i Viborg, men i Aarhus har de bedre kompetencer i forhold til spædbørn, der er født for tidligt, siger hun.

'Det er hårdt'

Mette Væver har i forvejen en søn, Lionel, mens Alma Josefine er det første barn for kæresten Jacob - som dog har taget Lionel til sig som sin egen.

- Så det er selvfølgelig hårdt for ham, at det skal være sådan her, når det er første gang, han bliver far. Vi må jo ikke rigtig røre hende og sådan noget, siger hun og fortæller, at det også er hårdt for syv-årige Lionel, der på samme tid også må undvære forældrene.

Da hun i slutningen af 2013 blev mor til Lionel, foregik det også ved akut kejsersnit, fortæller hun.

- Men dengang var det en uge over terminen, så det her er jo noget helt andet, lyder det fra Mette Væver, der dog var klar til at blive mor igen, selvom der var et stykke til terminen.

- Vi har heldigvis babyværelset klar derhjemme. Det har folk grinet lidt af, fordi vi var klar med det så tidligt, men det var jo meget godt, siger Mette med et grin.

Alma Josefine var 47 centimeter og vejede 2195 gram ved fødslen.