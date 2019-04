Realitystjerne afslører scoretrick

Jonas fra 'Ex on the beach' var i ugens løb på date i programmet, hvor han delte ud af sine gyldne scoretricks

De fleste har nok prøvet at være på date med et skår, der har gjort en blød i knæene.

Hvis man ikke er den store scorekarl og bange for at ikke at efterlade et godt indtryk, er det måske værd at tage ved lære af Jonas Bentsen fra denne sæson af 'Ex on the beach'.

- Når jeg prøver at score en pige, så har jeg lyttende ører. Øjenkontakt. Fire øjne. Jeg observerer dem lidt på en måde. Ser hvordan de gør, hvad de har lyst til, og hvor de ligesom ligger henne i momentet, fortæller han efter en date med programmets nye pige Michelle.

På deres date sparer den unge sjællænder heller ikke sparet på komplimenterne overfor den nye pige. Og især champagnens boblen og brusen, da de åbner den, bruger Jonas til sin fordel.

- Det er så boblende – ligesom dig, indleder han.

- Er jeg boblende?, spørger Michelle grinende.

- Ja, du bobler helt i maven, når jeg ser på dig, charmerer ungkarlen.

Fik rejsningsproblemer på tv: Den virkede ikke som den skulle

Om episoden fortæller Jonas i Ekstra Bladets studie, at hans strategi nok gav bagslag. Han kom simpelthen til at tale for meget, lyder det på Michelle. Men han er stadig fortrøstningsfuld.

- Går den, så går den. Den gik så bare ikke lige den dag. Videre, siger han med et grin.

- Jeg synes nu også, at jeg fik lyttet til en masse ting, som Michelle har sagt, men det bliver klippet og udstillet på tv, siger han og skal til at melde sig i koret blandt en af mange realitydeltagere, der brokker sig over, hvordan de bliver sammenklippet.

- Men det er en helt anden side af sagen.

Han ser dog stadig positivt på den akavede episode.

- Det er jo altid godt at se sig selv i aktion, for så kan man se, hvad der virker.

Reality-kvinder høvles ned for tv-sex