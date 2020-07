Realitystjerne efter dramatisk fødsel: - Det var surrealistisk

Det var ikke småting, Simone Frederiksen og hendes nyfødte søn måtte igennem, da det for en uge siden blev besluttet, at hun måtte føde ved akut kejsersnit.

Efter fødslen opdagede lægerne en blødning i den 30-årige realitystjernes mave, og hun måtte i hast på operationsstuen og efterfølgende indlægges på intensiv afdeling efter massivt blodtab.

Efter ni dages indlæggelse er den tidligere deltager fra 'Ex on the Beach' og hendes lille søn nu kommet hjem, begge i god behold.

Det fortæller hun på Instagram og Facebook, hvor hun samtidig oplyser, at sønnens navn skal være Luca.

'Hvor er det dejligt at være hjemme, ham og jeg. Jeg må indrømme at det har været en hård omgang - det, at jeg kun når at se min nyfødte dreng i under to timer inden jeg får min reoperation og efterfølgende indlagt på intensiv, som gør at jeg ikke ser ham i to dage - det barn jeg lige havde født.. dét var hårdt', skriver hun.

Samtidig har Simone Frederiksen gennem forløbet fået et helt nyt syn på mange ting.

'Nu skal vi lige finde dagens rytme, men én ting er sikkert; jeg har i hvert fald fundet ud af, hvad ubetinget kærlighed er', skriver hun og afslutter med en hjerte-emoji.

Surrealistisk

Til Ekstra Bladet fortæller Simone Frederiksen, at det har været en hård omgang at skulle igennem.

- Det var lige farverigt nok, vil jeg sige. Ét var det akutte kejsersnit, som man selvfølgelig lige skulle indstille sig på, men jeg tror mere, at forløbet efter var svært. Det gik jo så galt, at jeg skulle reopereres og måtte på intensiv.

- Det var hårdt, at jeg bare nåede at se ham i to timer, inden jeg måtte flyttes. Men vi er kommet helskindet igennem, og så må man jo se det på den positive side, siger hun.

Sådan så det ud, da Simone Frederiksen havde født. Kort tid efter blev hun i hast lagt på instensiv. Privatfoto

Til at starte med var hun så dårlig, at hun ikke rigtig opfattede, hvad der skete.

- Det var lidt surrealistisk, fordi det egentlig ikke rigtig var gået op for mig, hvad der var sket, siger hun og fortsætter:

- Den første dag på intensiv var jeg rigtig dårlig, og jeg kan faktisk ikke huske så meget derfra. Men den anden dag begyndte det at gå op for mig, hvad det egentlig var, der skete. Heldigvis var min mor der, så hun kunne passe ham, men man hører jo også om, at de første døgn er meget afgørende. Så det var hårdt at ligge der med smerter og udmattelse og tænke på, at jeg bare gerne ville ned til ham.

Selv ni dage senere er Simone Frederiksen mærket af oplevelsen, men hun og sønnen Luca har det heldigvis godt.

- Vi har det godt, men jeg kan da godt mærke på min krop, at jeg er blevet opereret og har været i fuld narkose. Der er også en masse begrænsninger i forhold til, hvad jeg må og kan, og det er også lidt svært, fordi jeg er vant til at køre i et højt gear. Men han er jo bare skøn, og det er sådan en helt vild lykkefølelse, jeg er i, fortæller hun.