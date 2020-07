Realitystjerne 'enormt belastet': - Det bliver værre og værre

Det har ellers været en forholdsvis nem graviditet for Simone Frederiksen, der er kendt fra 'Ex on the Beach'.

Kun den sidste tid har været problematisk, men nu er det også blevet så slemt, at fødslen må sættes i gang før terminen anden august.

Det fortæller Simone på sin Instagram-profil og uddyber over for Ekstra Bladet.

- De har talt om det før, fordi min krop er rimelig belastet af al den væske, jeg har i kroppen. Jeg har lige været på hospitalet, hvor de kan se, at jeg stadig har forhøjet blodtryk og noget graviditetsbetinget leverkløe, fortæller den vordende mor.

Derfor har de sundhedsfaglige på hospitalet nu også besluttet, at Simones fødsel skal sættes i gang søndag.

- Jeg har det fint nok med at skulle sættes i gang, fordi det har hele tiden være lidt i kortene, men derfor er det stadig surrealistisk, at man ved, det går i gang klokken 9 på søndag.

Simones graviditet har ellers været dejlig nem lige op til den sidste tid. Foto: Privat

Selvom Simone er typen, der tager tingene, som de kommer, kan hun godt mærke, at hun er lidt nervøs.

- Det er nok også, fordi man er førstegangsfødende, men jeg har også stor tillid til de sundhedsfaglige folk, og de har jo prøvet det mange gange før.

Kan blive meget smertefuldt

Dertil kommer, at Simones søn lige nu ligger som en 'stjernekigger', og det kan godt komplicere fødslen en smule.

- Det kan i hvert fald godt blive meget smertefuldt, men de siger, at han godt kan nå at vende sig endnu.

Simone har det sidste stykke tid været plaget af ekstremt meget væske i kroppen, der har gjort hverdagen sværere for realitystjernen.

- Min krop er bare ekstremt belastet. De har prøvet alt, men der er bare ikke noget at gøre, så det bliver da rart at få ham ud. Det er meget normalt med væsken, men det her har været mere voldsomt end normalt, og det bliver bare værre og værre.

Derfor tager lægerne og Simone nu også beslutningen om at sætte fødslen i gang, så det ikke ender som en belastning for barnet i Simones mave.

Faderen skal ikke med

Simone har tidligere fortalt, at hun skal have sønnen alene, og den beslutning står stadig ved.

- Jeg skal have min mor med til fødslen, men faren skal ikke med. Han er oplyst omkring fødslen, og vi har fin kontakt. Der er ikke noget der. Vi er ikke uvenner på nogen måde.

De to har stadig en aftale om, at hun skal være alenemor, men det er noget, der kan ændres.

- Det er sådan, det ser ud lige nu, at ikke skal være en del af det, men man ved jo aldrig, om det ændrer sig i fremtiden. Jeg er i hvert fald glad for, at vi kan tale sammen som voksne mennesker og ikke er uvenner.

Endnu har Simone ikke besluttet sig for et navn til sønnen.

- Det er nok lettere at vurdere, når jeg har født. Det er svært, når man ikke ved, hvordan han ser ud, siger hun med et grin.

