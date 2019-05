Realitystjerne fik dum tatovering: - Jeg skal tage mig sammen

Kærligheden mellem 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl og 'Love Island'-vinderen Julie Melsen er brast, men mindet om forholdet er foreviget - lidt endnu.

Efter en måned med flirt og optrædener på den røde løber var det forbi mellem de to realitystjerner. I løbet af deres korte forhold nåede de at få lavet en kærestetatovering med et FCK-logo og hinandens navne.

22-årige Julie Melsen har for længst fået fjernet Lennys navn fra sin hud, men Lenny Pihl har stadig hendes navn foreviget.

Se også: Fik den i en brandert: Dansk realitystjerne fjerner vanvids-tatovering

- Det haster ikke, men den skal fjernes, fortæller 33-årige Lenny Pihl til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lenny Pihl og Julie Melsen fik hinandens navne tatoveret. Lennys navn er fjernet fra Julie Melsens ben, men selve FCK-logoet har hun valgt at lade blive. Privatfoto

Skal tage sig sammen

Parret var smaskforelskede og var begyndt at tale om både forlovelse og børn, og de brugte næsten alle døgnets vågne timer sammen.

Selvom forholdet var en kort fornøjelse, fortryder Lenny Pihl ikke, at han lagde sig under nålen.

- Da jeg fik den lavet, var jeg glad for Julie. Hun slog benene væk under mig. Så jeg kan ikke fortryde det. Hun var en sød og dejlig pige. Det er hun egentlig stadig, det er bare ikke det samme.

Realitystjerne i vildt karriereskifte

- Hvis det var helt galt, så havde jeg selv fjernet den. Så var det bare en hurtig kniv og så væk, siger Lenny Pihl.

- Jeg fortryder den ikke. Det kan godt være, at jeg modsiger mig selv, når jeg siger det og samtidig får den fjernet, men det var sjovt, så længe det varede, og det har taget mig ti minutter at få den fjernet, så det er ikke verdens undergang. Det var bare sjovt, og vi kunne lide hinanden, siger Julie Melsen.

Selvom Lenny Pihl ikke ligefrem fortryder tatoveringen, så vækker det ikke de bedste følelser i ham, når han kigger på Julie Melsens navn.

- Det er bare hver gang, jeg kigger på mit venstre ben, så minder det mig om, at jeg skal tage mig sammen, siger Lenny Pihl.

Det var Ekstra Bladet der 16. april kunne berette, at parret var gået hver til sit. Den korte forelskelse må have været intens, for de fik tatoveringerne under en brandert, efter de havde kendt hinanden i blot nogle dage.

Se også: Kærligheden brast: Dansk tv-par går fra hinanden

- Jeg var mere glad for hende, end hun var for mig. Vi kunne have været et godt par. Men vi var måske lidt for ens. Måske var jeg for kedelig til hende. Det er jeg ikke normalt, men jeg tror, jeg har mødt min overmand i at være tosset. Der er ikke særlig mange som Julie, lyder det fra Lenny Pihl.

Mistet troen på kærlighed

Siden Julie Melsen er kærlighedslivet gået i stå for Lenny Pihl.

- Det går sgu ikke. Efter jeg har set Nadja og Julie har der slet ikke været nogen, siger han.

Nadja Hansen og Lenny Pihl var en af de store kærlighedsfortællinger i sidste års sæson af 'Paradise Hotel', men det forhold klarede heller ikke mosten.

Afsløring: Danske realitystjerner går fra hinanden

- Jeg vil jo gerne have en pige, men hun er der ikke lige nu. Jeg har mistet lidt troen på det. Så jeg tager nok lidt tid med mig selv og får banket min forretning op og får styr på nogle ting. Så dukker hun nok op, siger Lenny Pihl.

Lenny Pihl er i øjeblikket igang med et nyt projekt, der vil rulle over skærmene om nogle måneder. Han kan ikke løfte sløret for, hvad det går ud på. Det, han kan sige om programmet, er:

- Det bliver sjovt. Det bliver noget, jeg normalt ikke er så god til.