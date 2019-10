Realitystjerne fyret efter én vagt: - Du er for tyk

Det var ellers en dejlig vagt, da Mille Lentz tog hen til den nye, eksklusive klub Pangea, som Lene Nystrøm fra Aqua står bag.

Ifølge den tidligere Paradise-deltager gik det hele over alt forventning, og hun blev rost af både gæster og medarbejdere som alle mente, at hun havde flair for at servere på restauranten, der senere på natten forvandles til en natklub.

Dagen efter serveringen var det dog en noget nedslående besked, Mille Lentz fik fra sin booker.

I beskeden stod der, at hun havde gjort det rigtig fint, men at hun var for tyk til at arbejde på stedet, og at hun ikke skulle komme tilbage som tjener.

Det skriver Mille Lentz om på Instagram, hvor hun også viser beskeden fra sin kontakt, der havde skaffet hende jobbet på stedet.

'1. Hvis du undre dig over hvorfor jeg har solbriller på, så er det fordi jeg de sidste par timer har tudet mine øjne ligeså store som min mavesæk. 2. Hvis du undre dig over hvorfor jeg står i undertøj, så er det fordi jeg i lørdags var på arbejde et sted der hedder Pangea. Det var min første vagt og jeg fik en masse ros, dog ikke fra “de rigtige mennesker” jeg havde allerede vagter i den kommende weekend igen, men desværre fik jeg i dag meldingen om at jeg var for tyk', skriver hun i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Mille Lentz, at hun stadig er meget skuffet over fyringen.

- Jeg er stadig i chok. Jeg synes jo ikke, at jeg er for tyk. Jeg synes ikke, at det er okay, at man bliver valgt fra, fordi man er for tyk.

Hun forstår ikke, hvordan det kan være stedets politik, når der både var en uniform i hendes størrelse, og de eneste krav før ansættelsen var, at hun ikke måtte have synlige tatoveringer eller piercinger i ansigtet.

- Når der hænger en skjorte i størrelse large, må en person der bruger den størrelse også have den på.

Hos Pangea lyder det, at det ikke er stedets officielle holdning, og at man har givet en undskyldning for fyringen.

'Det er ikke forretningens holdning - og vi har indskærpet overfor den pågældende leder hvad vores værdier er. Den omtalte vikar har fået en undskyldning - af både lederen og virksomheden', lyder det fra Casper Santin, der Regional Director i firmaet bag klubben til Ekstra Bladet.

Til Realityportalen har han fortalt, at Mille stadig har mulighed for en vagt på klubben. Det er dog ikke noget, Mille Lentz har hørt noget om.

- Jeg har fået en undskyldning, men jeg har ikke haft nogen, der har kontaktet mig om at få vagten tilbage, lyder det.

Pangea ligger i Nordsjælland og henvender sig til de over 30-årige.