Realitystjerne gravid og single

'Ex on the Beach'-Simones seneste måned har været fyldt med sorg og glæde

Livet går ikke altid, som man har planlagt det.

Tingene kan pludselig tage en uventet drejning, når man mindst venter det, og det er netop, hvad Simone Skaaning Frederiksen fra anden sæson 'Ex on the Beach' oplevede mellem jul og nytår.

'Det er ikke altid, at tingene går som planlagt. Men når det er sagt, så er jeg ovenud lykkelig. Min jul og nytår har været fyldt med den største glæde og ligeledes den største sorg. Aldrig har jeg stået i sådan en ambivalent situation før. Først finder jeg ud af, at jeg er gravid - og I tænker nok: Jamen hun har jo ingen kæreste? Nej, helt korrekt', skriver Simone på sin Instagram-profil.

'Efterfølgende holder jeg en skøn juleaften for så at vågne op til en knap så skøn nyhed: Mine forældre skal skilles. Her sidder jeg, 30 år, enebarn, gravid - og nu skal mine forældre skilles? Dén gjorde ondt. Men når det er sagt, så vil jeg hellere have, at de er glade hver for sig end ikke. Som I nok kan regne ud, har jeg valgt at beholde barnet. I’m going solo on this', fortsætter hun.

Simone glæder sig meget til, at den lille ny kommer til verden til sommer. Foto: Mogens Flindt.

God kontakt med faderen

Simone fortæller, at hun og faderen snakker godt sammen, selvom de ikke er et par, og at de i fællesskab har besluttet, at Simone skal være alenemor.

- Faderen er en, jeg har set nogle gange, men vi var ikke kærester eller noget, og vi bliver det heller ikke. Det vigtigste er bare, at vi kan snakke sammen om tingene, hvilket vi kan. Han blev selvfølgelig meget overrasket over det, da jeg fortalte, at jeg var gravid, men han har taget det hele rigtig flot. Al respekt til ham, forklarer Simone til Ekstra Bladet og uddyber:

- Han har givet den udmelding, at det ikke lige er prioriteten for ham at få et barn, men han kan godt forstå, hvis jeg gerne vil det, og derfor er det mig, der bliver alenemor. Så planen er ikke, at han skal være indover. I hvert fald som det ser ud nu her.

Simone har delt den glædelige nyhed på Instagram med dette billede. Privatfoto.

Ikke en svær beslutning

Der er ingen tvivl om, at det var et lige så stort chok for Simone som for faderen til barnet, da hun i slutningen af december fandt ud af, at hun var blevet gravid, på trods af at hun var på minipiller. Alligevel havde hun ikke svært ved at beslutte sig for, hvad hun ønskede for fremtiden.

- Da jeg fandt ud af det, var jeg ret chokeret. Der kørte mange tanker gennem mit hoved, men det var slet ikke et svært valg, at jeg ville beholde barnet. Selvfølgelig er det slet ikke drømmescenariet at stå alene, men jeg har tidligere været til nogle undersøgelser, hvor jeg fik at vide, at jeg nok ville have svært ved at få børn på naturlig vis. Derfor var det endnu mere overraskende, at jeg var blevet gravid på minipiller, forklarer hun.

- At jeg havde fået besked om, at det ville blive svært for mig at blive gravid, var klart en af de faktorer, der spillede ind, da beslutningen skulle tages. Ligeledes fylder jeg 31 år lige om lidt, og jeg har fast arbejde, indkomst, lejlighed og gode mennesker omkring med. De ting spillede også en rolle, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til, at jeg er alenemor. Det betyder heldigvis ikke, at jeg nødvendigvis skal være alene resten af livet. Jeg har termin 2. august, så jeg har for et par dage siden været til nakkefoldescanning og set, at alt er godt. På næste søndag skal jeg til kønsscanning. Det hele er en stor omvæltning, og jeg kan nok ikke sætte mig ind i det, før dagen kommer, men jeg glæder mig vildt meget.

Simone fortæller, at faderen til barnet ikke har medvirket i reality eller andet tv.

