Realitystjerne i trafikuheld

På sin blog og på sin Instagram-profil fortæller realitystjernen Camilla Framnes, at hun onsdag var indblandet i et trafikuheld, da hun kørte ind i en forankørende bilist, da hun blev blændet af solen.

- På et splitsekund får jeg solen i øjnene. Ser ikke noget før jeg ser den forankørende bremse hårdt op og tilsyneladende også havde svært ved at se længere fremme. Jeg når ikke at reagere hurtig nok og får blokket bremsen, men et kæmpe brag lød, og jeg er kørt op i bilen foran mig, skriver Framnes på sin blog.

Efterfølgende er hun i chok og har smerter. Hun må en tur til lægen, der giver hende et skud morfin og giver hende halskrave på og sender hende videre til sygehuset, der heldigvis konstaterer, at hun ikke er kommet alvorligt til skade.

- Jeg fik en CT scanning og blodprøver, for at sikre der ikke var indre blødninger i hovedet og eller brækket noget. Heldigvis viste alle prøver, at jeg er sluppet med forstuvet nakke, blå mærker og et rystet hoved, skriver hun.

På Instagram fortæller hun, at hun trods den voldsomme oplevelse har det godt og har været ude at hente en lånebil og kørt bil igen for første gang siden ulykken.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Camilla Framnes.