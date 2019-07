Realitystjerne i VILD forvandling: Har tabt 45 kilo

Igennem de sidste ti år har Christina Lykke Mikkelsen kæmpet en hård kamp mod overvægten, hun har prøvet flere gange at tabe sig, men intet har rigtig holdt ved.

Da hun meldte sig til 'Min fede træner', var det også med håbet om, at denne gang ville vægttabet holde ved.

Sammen med sin mentor Mascha Vang lykkedes det Christina at tabe sig tretten kilo i programmet. Desværre holdt vægttabet ikke, og hun måtte igen se i øjnene, at vægten ikke var, som hun ønskede den.

- Jeg har igennem hele min barndom og unge teenageår været utrolig spinkel. Omkring efterskoletiden begyndte jeg at få lidt former, men derfra gik det stærkt, fortæller Christina til Ekstra Bladet, inden hun supplerer med, at overvægten allerede ramte hende, da hun blev 18 år.

- Fra jeg var omkring 20 år, forsøgte jeg adskillelige vægttabsforsøg. Jeg har nærmest forsøgt alt, og det har da også lykkedes mig at tabe helt op til 30 kilo, ved hjælp af sund kost og motion, endda flere gange. Men hver eneste gang tog jeg det hele på igen, og mere til. Hver eneste gang føltes det som en kæmpe fiasko og et slag i ansigtet, for hvorfor ikke bare lukke munden og lette røven.

Men det var rigtig svært.

Det tog Christina mange fejlslagne forsøg, men til sidst lykkedes det for hende. Foto: Privat

Afhængig af mad

For Christina Lykke Mikkelsen var overvægten et symptom på en afhængighed af overspisning. Og det var meget svært for hende at stoppe igen.

- Jeg vil nærmest sammenligne det med et misbrug, hvor nogle kæmper mod stoffer, alkohol eller ludomani. Jeg kæmpede med overspisning og den umættelighed, jeg følte. Til sidst var min overvægt blevet så stort et problem for mig psykisk, at jeg kæmpede mig væk og hadede mit eget spejlbillede. Jeg følte mig fanget i en forkert krop, og jeg var ofte grædefærdig om aftenen, når stilheden ramte, fortæller hun.

Derfor var hun også glad for sin beslutning om at få lavet en fedtsugning i Tyrkiet.

- Efter 10 års mislykkes kamp valgte jeg simpelthen GS-operationen i Tyrkiet igennem en dansk-tyrkisk grupperejse. Jeg rejste alene af sted mod mit nye liv 26. september 2018, og det blev starten på mit nye og lykkeligere liv.

Under operationen fik hun fjernet 70 procent af mavesækken, og efter ni måneder spiser hun stadig kun meget små portioner mad.

Mange rynkede på næsen af Christinas beslutning, men hun er lykkelig. Foto: Privat

Lykkelig og med ny kæreste

I dag vejer Christina Lykke Mikkelsen 64 kilo, og det er som hun siger helt normalt for hendes størrelse.

- Jeg er blevet en lykkeligere og gladere udgave af mig selv i takt med at min selvtillid, humør og kropsbillede har ændret sig til det positive. Jeg er en enormt social og udadvendt person, som gerne vil være der, hvor tingene sker - og i og med, at jeg gemte mig væk til sidst, var det som om, at jeg lagde låg på mig selv. Den frihed jeg har fået af at være glad for mig selv er intet mindre end fantastisk, fortæller hun.

Ifølge Christina er der nogen, der godt kunne have en løftet pegefinger over, at hendes vægttab kom sig af en operation, men det generer hende ikke.

- Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og operationen var ikke mit første valg, men sidste valg efter et utal af mislykkes forsøg.

- Jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne, men kunne ikke klare flere nederlag, så det blev sidste chance. Jeg forsøgte med tv-programmet min fede træner i 2017, da jeg tænkte, at det ville være min chance for at vise Danmark og mig selv, at jeg godt kunne, men også der endte jeg med at tage alt mit tabte på igen, efter kameraet slukkede.

Vægttabet har også hjulpet Christina med sin selvtillid, så hun i dag har fundet sig en sød kæreste, som hun er meget glad for.

- Jeg har endda mødt en skøn fyr, som jeg i dag er blevet kærester med. Han ved alt til min rejse, og støtter mig og kan lide mig, på trods af alt min bagage i rygsækken og den livsstilsændring jeg gennemgår. Jeg har altid sagt, at hvis man ikke elsker sig selv, hvordan skulle andre så kunne elske dig. Så det har helt sikkert noget med min nye selvtillid og mod på livet at gøre, at jeg i dag har fået mig en dejlig kæreste.

Christinas næste mål er nu at stramme kroppen op, og så vil hun gerne have laver sine bryster.

- Mit store vægttab har desværre resulteret i manglende bryster, men det er en lille pris at betale, men derfor skal det ændres, og det glæder jeg mig meget til.