Realitystjerne indlagt akut

Philip May har tilbragt weekenden på hospitalet, hvor han er indlagt efter problemer med knæet

Philip May er blevet indlagt akut og ligger nu til observation efter gårsdagens operation.

Det skriver Se og Hør.

Den 30-årige realitystjerne, der for tiden toner frem i 'Divaer i junglen', bekræfter indlæggelsen over for Ekstra Bladet.

Febertilstand

Philip May har ikke haft lejlighed til at tale i telefon med Ekstra Bladet, men beskriver forløbet i en sms:

'Jeg blev ramt af en feberlignende tilstand for halvanden uge siden, og mit knæ hævede sindssygt op', skriver han.

Tv-stjernen fik derefter drænet knæet og samtidig taget en prøve af væsken fra knæet.

Smerteramt

Philip May blev ringet op af hospitalet, der ville have ham omgående tilbage, efter han var kommet hjem fra hospitalet.

Resultaterne viste, at der var farlige bakterier i væsken.

'Jeg blev indlagt akut, kom på en antibiotikakur og opereret, og de skyllede mit knæ', skriver han i sin sms.

Philip May fastslår, at operationen gik godt, og at han - omstændighederne taget i betragtning - har det godt.

'Men selvfølgelig har man ondt efter en operation', skriver han.

Opereret før

Philip May skal efter planen forblive indlagt indtil tirsdag.

'Jeg har det godt, og her er faktisk hyggeligt nok', skriver han.

Weekendens operation er i kølvandet på, at han tidligere på året blev opereret i samme knæ.

Således forventer han også, at genoptræningen nu bliver forlænget.