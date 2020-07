Realitystjerne jubler: - Fucking dejligt!

Det var en overraskelse for de fleste, da 'Paradise Hotel'-vinderen Sarah Dohn i sidste måned pakkede taskerne og flyttede fra København og hjem til Aalborg.

Dengang ville hun ikke fortælle årsagen, da Ekstra Bladet fangede hende over telefonen, men senere fortalte hun i et opslag på Instagram, at livet i København ganske enkelt var gået op i druk og fester.

Dengang søgte hun stadig med lys og lygte efter lejlighed, men det er der nu styr på, og glæden i stemmen er tilbage, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen påny.

- Det er dejligt at være tilbage. Fucking dejligt, udbryder 19-årige Sarah Dohn og fortsætter:

- Jeg har min familie, venner, katte, min helt egen lejlighed med mine egne regler. Jeg deler ikke længere toilet med nogen. Det er kun mig.

Se også: - Jeg har overvejet det i rigtig mange år

Glæden tilbage

Entusiasmen er tydeligt stor, og hun fortæller, at det har givet hende smilet tilbage, at hun nu er hjemme i det nordjyske på fast basis.

- Det har givet mig glæden tilbage. Jeg ser meget mere positivt på tingene. Jeg var ikke negativ før, men det var bare ikke et ordentligt liv i København. Det var mere som en lang ferie, forklarer hun.

Hun åbner op om livet i hovedstaden, der særligt blev ulideligt, efter Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned. Det var her, at dagene begyndte at flyde sammen.

- Weekend blev hurtigt hverdag. Hvis ikke corona var kommet, ved jeg ikke, hvad der var sket. Men jeg mistede arbejdet og drak næsten hver dag. Det var ikke kæmpefest hver gang, men så måske et glas, der tog det næste. Jeg havde hverken arbejde eller anden fast indtægt. Jeg levede som en teenager, og vores lejlighed var som et 'frat house', det hele sejlede, siger hun og tilføjer:

- Det var ikke det, jeg ville. Jeg havde regnet med, at jeg skulle arbejde og have en normalt hverdag. Det var der ikke udsigt til, og jeg vidste, jeg kunne få det i Aalborg, hvor det jo bare er det samme, som det altid har været.

Sarah Dohn vandt 'Paradise Hotel' sammen med Jonas Ptak. Han smed kuglen på 200.000 kroner og gik hjem med pengene selv. Foto: Janus Nielsen / NENT Group

Nej tak

Særligt gensynet med de gamle venner har gjort den unge realitydeltager godt. Hun bor i en lejlighed cirka 15 minutter til fods fra Aalborg Midtby, og hun nyder at have fået glæden tilbage.

- Jeg havde jo lige nogle katte på slæb, så går man ikke bare lige ind og finder en fed lejlighed i Aalborg. Men jeg bor tæt på vandet, det er virkelig godt. Det er så rart at være tilbage, jubler hun.

Se også: 'Paradise'-vinder overrasker

Arbejde har hun stadig ikke fundet, men hun hævder at have nogle tilbud på hånden. Livet som influencer ville også ligge lige til højrebenet med 129.000 følgere på Instagram, men det er ikke den vej, hun ønsker at gå.

- Det er fucking svært. Det er ikke bare at hoppe ud i det, for jeg stinker til at tage billeder. Min Instagram er derfor grim, og så er der ikke mange, der vil lave samarbejder. Der er ellers fucking gode penge i det, det er der virkelig, men jeg kan ikke finde ud af det eller dedikere mig 100 procent til det. Jeg vil også hellere have nogle kolleger og en fredagsbar at gå til, griner hun.

Sarah Dohn elsker tatoveringer og fik i maj lavet hele otte på samme dag. Se dem her hvor hun fortæller om sin særlige stil (+).