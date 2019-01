Realitystjerne kvæstet i trafikuheld: Det er noget rigtig pis

Selv om Camilla Framnes har blå mærker på arme og brystkasse efter et ubehageligt trafikuheld, så lover hun at blive klar til fredagens Reality Awards, hvor hun er vært

Der gik et sug igennem reality-verdenen, da det i weekenden kom frem, at den kendte 'De unge mødre'-deltager Camilla Framnes havde været indblandet i et alvorligt trafikuheld onsdag.

Her blev hun blændet af solen og kørte derfor op i en forankørende bil med en sådan fart, at hele fronten blev presset, og døren i førersiden ikke kunne åbne. Det beskrev hun selv i et blogindlæg.

Camilla Framnes blev tilset af en ambulanceredder, fik halskrave på, modtog et skud morfin og blev kørt på sygehuset, hvor beskeden lød, at hun var sluppet med en forstuvet nakke, blå mærker og 'et rystet hoved'.

- Det er noget rigtig pis, kan man godt sige, men jeg har det fint – alt taget i betragtning. Jeg er bare så ovenud lykkelig for, at der ikke skete noget alvorligt med ham, jeg kørte op i. Uanset hvordan man vender og drejer den, så var det jo min skyld, siger Camilla Framnes, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Vært til Reality Awards

Selv om hun siden har kastet en del op, så lover hun, at hun bliver klar til fredagens Reality Awards, der sendes live på eb.dk.

- Jeg er tilbage på arbejde i dag, så det skal nok gå. Jeg er også kommet tilbage bag rattet i min lånebil, det er nok vigtigt at komme op på hesten igen, siger Camilla Framnes.

Selv om hun er øm i kroppen og har blå mærker på arme og bryst, så glæder hun sig til at stå på scenen.

- Jeg skal nok blive klar. Jeg tænker, at jeg kan bruge en god concealer til at dække de blå mærker, og så har jeg bestilt lidt massørtid. Så det skal nok gå, griner hun.

- Det er jo kendt som et vildt, nærmest 'gak-gak'-show. Hvad tænker du om at skulle styre deltagerne i salen?

- Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om at kontrollere dem. Vi skal have en fest og hylde alle deltagerne og programmerne, siger hun venligt og gentager endnu en gang:

- Jeg skal nok blive klar.

Sidste år var Philip May festens centrum. I år indtager han rollen som vært for anden gang. Denne gang sammen med Camilla Framnes. Foto: Mogens Flindt

Dropper nattesøvn

Arrangøren af Reality Awards er Kit Nielsen, og hun er også helt rolig og forventer, at Camilla Framnes bliver klar til showet. Hun fortæller, at Framnes allerede kontaktede hende, før blogindlægget blev lagt op.

- Ja, vi har vendt det. Hun sagde allerede da, at hun var i bedring. Vi har også talt sammen i går og i dag, så jeg er helt rolig, forklarer arrangøren.

Kit Nielsen arrangerer Reality Awards - showet, som hun også har skrevet en bog om. Foto: Mogens Flindt

- Er du selv klar til showet?

- Næsten. Jeg regner i hvert fald med at blive det, haha. Jeg springer min nattesøvn over i de næste tre døgn, og så bliver jeg helt klar.

- Hvad kan vi forvente os af showet i år?

- Det bliver et større show, for der er flere realityprogrammer at vælge imellem, end der nogensinde har været før. Derfor kan jeg måske også være lidt nervøs for, at der bliver mere kaos, end der plejer, men nu må vi se. Vi har prøvet at gøre awarden bredere på den måde, at der selvfølgelig stadig er de gamle deltagere som Susan K. og Linse, men også nye fænomener som Mika og Tobias, der stod bag 'Ikke mere mælk'-sangen, kigger forbi. Det bliver mere bredt i år, slår hun fast.

Ekstra Bladet er på plads, når prisuddelingen afvikles fredag aften. Selve showet kan streames live på eb.dk, ligesom vores folk i salen også vil forsøge at holde snor i de skandaler og kærlighedshistorier, der måtte opstå undervejs.