Realitystjerne lancerer nyt tv-program: 'Fem fede bøsser'

Realitystjernen og den personlige træner Gustav Salinas har store nyheder: Han vil lave sit eget tv-program med navnet 'Fem fede bøsser'.

Konceptet er simpelt: Fem overvægtige homoseksuelle mænd er i træningsbootcamp med realitystjernen, og så skal han med egne ord 'gøre de her bøsser fabulous'.

Søndag aften kunne han offentliggøre en trailer for programmet på sin Facebook-side.

Programmet er tv-trænerens egen idé.

- Grunden til, at jeg laver det her program, er, at det er kæmpe tabu at være overvægtig, og det er et kæmpe stort tabu at være bøsse. Det at være bøsse OG være overvægtig, det er bare nederen. Hvis jeg kan lave det her kæmpe tabu til et show, der virker underholdende, slår man tabuet ihjel, fortæller han.



Benhård træner

I traileren optræder en råbende og militærklædt Gustav Salinas. Han er benhård over for sine deltagere, der bliver presset til at løbe op af stejle bakker, og han har store ambitioner på deres vegne.

- Jeg er den nye H.C. Andersen. Den eneste forskel er, at de historier, jeg kommer til at skrive, er real life. Jeg kommer til at lave de smukkeste svaner, man nogensinde har set i Danmark, siger han i videoen.

Traileren er ikke kun benhård træning, og både Gustav og deltagernes personligheder får lov til at folde sig ud. En af deltagerne, Rolf, præsenterer sig selv som 'trophy wife', altså en trofækone,

- Rolf er en typisk prinsessebøsse. Han gider ikke lave noget. Han vil bare gerne have pølse og være derhjemme, siger Gustav om ham i traileren.

(Artiklen fortsætter efter videoen)

Tv-træneren står dog stadig over for ét problem: At få en tv-station til at sende sit show.

- De har alle sammen sagt, at det er fantastisk og super lækkert, og at de rigtig gerne vil lave det. Men de tør ikke på grund af, at de er bange for, at Danmark bliver stødt over det, siger Gustav Salinas.

- Men ved at jeg går ud på Facebook og hører folks meninger, kan jeg vende tilbage til tv-stationerne og sige ’prøv at høre, folk elsker det. De er vilde med det’.

Og folk er ganske rigtigt vilde med traileren.

- Fem fede bøsser, skal og mener SKAL jeg fanme se!! skriver Celina i en kommentar på Facebook.

- Jeg skal helt sikkert se det program! Ikke fordi det er fem fede bøsser, - det er så lige meget! Men fordi det er fantastisk at se Gustavs passion for det, han laver, og jeg er så hamrende fuld af beundring over, at han har taget teten i egen hånd og viser, at man skal turde stole på, at man få succes med det man laver, - uanset hvad andre måtte tænke om en eller om det, man laver! Det er røvsejt! Well done, skriver Stina.

- Jaaaaaa Gustav! Vil med glæde se det, skriver Betül.

Lover at programmet bliver en realitet

Efter at Gustav Salinas lagde videoen på Facebook i går, er han allerede blevet kontaktet af flere, der er interesserede i hans program.

- Jeg vil ikke sætte mine forventninger for højt. Jeg tager til møderne, men bare fordi, der er nogen, der vil høre nærmere om det, betyder det ikke, at det er solgt, siger han.

Kan du love, at alle dem, der har liket og delt traileren, får lov til at se programmet?

- De får lov til at se det. I 2018, der kommer det, garanterer realitystjernen.