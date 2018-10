Realitystjerne med i 'strikkeklub': Han havde højgravid kæreste og så fire andre

Hør realitystjernen fortælle om sin vej ind i en 'strikkeklub' øverst i artiklen.

Lukkede sladdergrupper på sociale medier er populære som aldrig før. Unge kvinder flokkes nemlig i hobetal til de såkaldte 'strikkeklubber' på nettet.

På Facebook har tusindvis af danske kvinder nemlig en platform, hvor de i lukkede grupper kan lægge billeder op af deres kærester, flirts og mandlige bekendtskaber. Her kan de få de seneste informationer, sladder og i visse tilfælde advarsler om den pågældende mand fra andre piger, der kender ham.

Se Mie og Michella fra 'Besat af Bad Boys' fortælle om deres erfaringer med de såkaldte 'strikkeklubber' herunder.

Mie Bang Olsen er kendt fra TV3-programmet 'Besat af Bad Boys'. For næsten to år siden gik hun og kæresten fra hinanden. I tiden efter mødte hun en fyr, der fortalte hende, at han var gået fra sin partner og blot manglede at flytte sine ting fra hende. En historie, hun senere fandt ud af, var lodret løgn.

- Jeg meldte mig ind for nogle år siden, efter jeg blev forelsket i en fyr, som jeg fandt ud af, ikke kun havde mig. Han så rigtig mange andre kvinder. Han havde endda en kæreste derhjemme, som var gravid, og alt det fandt jeg ud af, da en veninde sagde, at jeg skulle 'tjekke' ham.

Hun tror, at de fleste unge kvinder melder sig ind i grupperne, fordi de er usikre på de mænd, de møder.

- Det bunder meget i usikkerhed og lavt selvværd, fordi man ikke føler, at man er god nok. Man vil have bekræftet, om han har 'lavet' noget eller ej. Hvis han har, kan man lægge sin dårlige selvtillid over på drengen, fortæller Mie Berg Olsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mie Berg Olsen (tv) fra 'Besat af Bad Boys' mener ikke, at det er forkert at hænge folk ud i det lukkede Facebook-univers. Pressefoto: TV3

I grupperne er der flere forskellige muligheder for at få bragt sin flirt eller kæreste i spil. Man kan selvfølgelig lave sit eget opslag, men ønsker man at være anonym, sender man i stedet et billede af den pågældende mand ind til administratoren.

Hun sørger herefter for at lave opslaget og formidler kontakten mellem to parter, hvis de ønsker at forblive anonyme under informationsudvekslingen.

Men det rejser naturligvis et spørgsmål. Hvordan sikrer man, at beskyldninger om utroskab, vold eller andre ting er sande?

- Det er præcis derfor, at vi skal have bevis for det. Beder man om bevis, skal der være et. Kan du ikke komme med det, er man jo ikke troværdig, fortæller Mie Berg Olsen.

Et bevis kan for eksempel være et screendump fra en samtale, forklarer realitystjernen.

- Hvordan ville du have det, hvis en fyr gjorde det mod dig?

- Jeg ville ikke have det dårligt, hvis en fyr gjorde det mod mig. Vi gør det jo mod dem, så de har ligeså meget ret til at gøre det mod os. Det er jo også deres sikkerhed.

- Så du synes, at den her sikkerhed vægter højere end folks privatliv?

- Privatliv og privatliv. Det kommer an på, hvordan man behandler andre mennesker, og hvad du udsætter dit næste forhold for. Det er sikkerhed for dig selv og alle andre.

På kanten af loven Der er ikke kun sociale konsekvenser forbundet med medlemskab i en 'strikkeklub'. Faktisk kan noget af det, der foregår i disse grupper, være strafbart. Det slår advokat Kim Krarup med speciale i medieret fast over for Ekstra Bladet: - Du må ikke udtale dig ringeagtsytrende om andre mennesker i forholdsvis offentlige rum. Og det er det, hvis der er op til 8000 medlemmer i gruppen. Det er problematisk og noget af det kunne være bagvaskelse, som hænger tæt sammen med injuriende udtalelser. Det gælder også, selvom den pågældende person muligvis har stjålet, begået vold eller anden form for kriminalitet. - Det er dig, der skal føre sandhedsbeviset i retten, sådan at den udtalelse, du kommer med, er sand. Og det kan du eksempelvis ikke, hvis han ikke er dømt for det. Det er jo et juridisk spørgsmål om, at hvis du ikke har beviser for din udtalelse, så kan du ikke løfte dit sandhedsbevis - og derfor taber du på baggrund af det, forklarer Kim Krarup. Straffelovens §267: 'Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.' Kilde: www.retsinformation.dk Vis mere Luk

Da Ekstra Bladet foreholder den 20-årige realitystjerne, at noget af det, der skrives i gruppen, er strafbart, spiller samvittigheden hende et puds.

- Det har jeg det ikke særlig godt med. Man kan sagtens komme udenom en sag og ikke være blevet anmeldt eller dømt for de her ting. Men selvfølgelig er det ikke fedt at være med i noget, der er strafbart, siger hun fortsætter:

- Men man må også tænke på, hvor mange piger der går gennem fysisk og psykisk vold i et parforhold, uddyber hun.

Du kan læse meget mere om det hemmelige univers af lukkede Facebook-grupper for kvinder her:

Cecilie advarer mod mænd i lukket gruppe: - Ved det er forkert at udstille andre