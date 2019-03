Realitystjerne på krykker: Skal have hjælp til alt

Philip May er ukampdygtig det næste lange, lange stykke tid, efter han har fået nyt korsbånd

Den danske realitystjerne Philip May var fyr og flamme til for-premieren på 2017-udgaven af 'Paradise Hotel'. Her tog han tilløb fra scenen i Imperial og sprang ud mod publikum.

Desværre landede han skidt og ødelagde sit knæ. Korsbåndet var røget, lød dommen fra lægerne, og efter et tilløb på to år har han nu været under kniven.

- Jeg har fået lavet mit korsbånd. Det viste sig, at jeg også havde en flosset menisk, så den blev også lavet, forklarer Philip May til Ekstra Bladet.

Philip måtte hjælpes ud af salen, efter det voldsomme spring. Foto: Anthon Unger

Morfin og ipren

Han ligger i sygesengen i hans og 'Paradise'-kæresten Simone Hvenegaards hjem i Slagelse.

- Lige nu kan jeg slet ikke mærke noget, for jeg får morfin og ipren. Jeg ligger bare med is på og benet hævet, og så venter der en syg genoptræningsproces. Jeg må først støtte på benet igen om seks uger. Indtil da står den på krykker, forklarer han.

Heldigvis er Philip May i gode hænder. For kæresten sørger godt for ham.

- Simone er rigtig sød ved mig. Hun hentede mig på hospitalet og laver mad til mig. Jeg kan jo intet selv. Jeg skal snart have en klokke, som jeg kan ringe med, når hun skal komme med kakao til mig, griner han og tilføjer.

- Ej, hun er rigtig sød. Lige nu venter jeg bare på, at hun kommer hjem, så hun kan hjælpe mig i bad. Det kan jeg ikke klare selv.

Philip May var i starten af året vært ved Reality Awards sammen med Camilla Framnes. Foto: Mogens Flindt

Tog sig sammen

Operationen tog næsten tre timer, og han erkender, at den har været længe undervejs. Men det skyldes operationens omfang.

- Der har været så mange ting, som jeg skulle have klaret først. Det er jo ikke bare at gennemføre en operation. Jeg må for eksempel ikke dyrke sport igen før om et år, og jeg kan intet lave de næste seks uger, så det skulle lige passe ind i kalenderen, siger han og fortsætter.

- Men jeg er sindssygt glad for, at jeg endelig har taget mig sammen og fået det gjort.

Philip May kan snart opleves på skærmen igen. Ekstra Bladet erfarer, at han er med i den nye sæson af 'Divaer i Junglen', der blev filmet i starten af året – før turen under kniven.