Realitystjerne scoret: Han fejede benene væk under mig

'Ex on the Beach'-Amanda har fået sig en kæreste

Tilbage i oktober kunne 'Ex on the Beach'-baben Amanda Mogensen fortælle, at det var gået galt mellem hende og kæresten Mathias efter blot få uger sammen.

- Jeg føler, det er lidt pinligt, at jeg åbner op om, at jeg har fundet en ny, og så bliver jeg dumpet halvanden uge efter. Det sætter mig måske bare i et lys som en rundetrunte, hvis man kan bruge det ord. At jeg kommer hurtigt videre og tænker nyt, nyt, nyt, fortalte hun dengang til Ekstra Bladet.

Hun ville derfor tage en pause fra kærligheden, men nu viser det sig, at hun har fået en ny kæreste.

- Han hedder Nicklas, er 27 år, mekaniker og bor i Hedehusene. Jeg bor jo selv på Amager, så det går fint med at se hinanden. Desuden ses vi hele tiden. Jeg er faldet for, at han bare er sig selv. Og desuden ser han jo så mega godt ud, så det er jo bare en bonus, fortæller 20-årige Amanda glad til Ekstra Bladet.

Amanda og Nicklas bruger al den tid, de kan, sammen. Privatfoto.

- Jeg havde jo ikke lige planer om at finde en kæreste, men så dukkede han bare op, og så fejede han benene væk under mig. Det føles helt rigtigt, og det føles også bedre end mit seneste forhold. Nicklas er voksen og har styr på sit liv, og det er en stor bonus, forklarer hun og fortsætter:

- Vi mødte hinanden for en måneds tid siden gennem min personlige træner, som er Nicklas' barndomsven. Min træner viste mig et billede af ham, og jeg synes, han så rigtig godt ud, og så begyndte vi bare at skrive sammen, hvorefter det ene tog det andet.

Der er ingen tvivl om, at parret er meget forelskede. Privatfoto.

Amanda fortæller desuden, at hun og Nicklas fejrede nytår sammen blot de to, hvilket var rigtig rart og hyggeligt. Selvom de er meget forelskede, har de ingen planer om at flytte sammen lige foreløbig, da det fungerer godt med at besøge hinanden.

