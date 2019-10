Realitystjerne skal fange forbrydere

Det var en smilende Thomas Ludvigsen, der fredag troppede op ved den stort anlagte fodboldturnering i Frederiksberg Hallerne.

Udover et hav af mål fra hans fødder kunne han også fortælle, at han i næste måned begynder på politiskolen.

- Jeg skal ind på kadetuddannelsen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg er jo oprindelig udannet ejendomsmægler og har arbejdet som det, men det var simpelthen for stillesiddende til mig. Jeg har mere brug for et arbejde, der varierer mere, og hvor jeg kan komme op af stolen, fortalte han.

Thomas Ludvigsen var en af de store profiler i 2017-udgaven af 'Paradise Hotel', hvor han nåede helt til finalen, som han sammen med partneren Malene Spanggaard dog tabte til Anders Schultz og Simone Hvenegaard, der delte pengene.

Thomas Ludvigsen da han i 2017 var deltager i 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

Selvom han endnu ikke er begyndt på politiskolen, har han en drøm om, hvad det gerne skulle udmønte sig i.

- Den ultimative drøm er at komme i efterforskning, forklarede han.

I videoen over artiklen kan du høre Thomas Ludvigsen fortælle, hvordan han også holder styr på gymnasieelever som skiguide.

