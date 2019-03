Realitystjerner får kæreste-tatoveringer

Fie Laursen måtte kysse et par frøer, inden hun mødte sin prins i realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Men da 23-årige Frederik Skovbjerg tjekkede ind i villaen i Mauritius, hvor programmet foregår, og mødte den unge reality-babe, slog det hurtigt gnister.

Fire dage skulle der gå, før parret erklærede sig for officielle 'Ex on the Beach'-kærester, og den titel har de sidenhen holdt fast i.

I dag kalder de sig bare kærester.

Sammen forevigt

Parret har været sammen i knap to måneder, og det har været længe nok til, at de er sikre på, at det skal være de to for altid.

I hvert fald så længe de orker at se hinandens forbogstaver indgraveret med blæk.

Realitydeltagerne har for nyligt fået lavet såkaldte kæreste-tatoveringer. Det deler 22-årige Fie Laursen stolt på sin Instagram-profil.

- Vi havde egentlig bare joket lidt med det, siden vi mødte hinanden, men nu er det bare blevet så seriøst imellem os, og vi har det så godt sammen. Vi elsker begge tatoveringer, så vi tænkte bare: Nu er det nu, fortæller hun glad til Ekstra Bladet.

Masser af mennesker har syntes, at det var for tidligt for parret at få tatoveret hinandens navne, men det giver den 22-årige Fie Laursen ikke meget for, fortæller hun.

- Jeg har det sådan lidt; slap dog af. Vi har også købt en bil sammen og fået en hund. Vi lever i 2019, så hvis det ulykkelige endelig skulle ske, hvilket vi dog ikke tror, så er det så nemt at få fjernet tatoveringer i dag.

Men Fie Laursen stoppede ikke ved kærestetatoveringerne. I nakken har hun også fået skrevet 'QUEEN FIE' med versaler.

- Mange kaldte mig det, da jeg var med i 'Ex On The Beach', og så tænkte jeg, at det ville være grineren at få det tatoveret i nakken.

Så er der vist heller ingen tvivl om, hvem der er dronningen af reality.

Børn om to år

Parret bor i dag sammen i Fie Laursens lejlighed i Sydhavnen i København, hvor de har boet sammen i godt en måned.

Frederik Skovbjerg har en datter på fem år fra et tidligere forhold, som Fie Laursen nu agerer bonusmor for. Hun afviser dog, at parret selv har babyplaner for nuværende.

- Vi planlægger det ikke lige nu, men jeg har altid sagt, at jeg gerne ville være mor som 24-årig, så om to år tænker jeg, at vi skal have et barn. Lige nu nyder vi bare Frederiks datter, lyder det fra den 22-årige realitystjerne.

Fie Laursen er som nævnt aktuel i programmet 'Ex on the Beach' på Kanal 4, men det er ikke første gang, at den 22-årige kendis medvirker i et realityprogram. Seerne har tidligere kunnet nyde hende i blandt andet 'Paradise Hotel' og 'Divaer i Junglen'.

Frederik Skovbjerg faldt hurtigt for Fie Laursen, og i dag er de kærester. Foto: Anthon Unger

