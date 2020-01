Realitystjerner i krig: - Du har ikke vist nok

Fem kan vinde prisen som årets bedste mandlige realitydeltager, når der fredag aften afvikles Reality Awards på Docken, København.

To af de nominerede er Philip May og Teitur Skoubo, som har erklæret hinanden krig på de sociale medier, hvor de har overvåget hinanden og forsøgt at få deres følgere til at afgive stemmer.

For Teitur Skoubo vil det være en kæmpe ære at vinde prisen.

- Det er jo den største kategori, man kan vinde, og at vinde den allerede det første år ville være for sindssygt. Jeg ville være virkelig glad for det. Det er en pris, som folket bestemmer i forhold til juryen, der bestemmer andre. Det er jo federe, siger han i videoen, som kan ses over artiklen.

Han er heller ikke i tvivl om, hvorfor han bør sejre fredag aften.

- Det er mit første år, folk har taget godt imod mig, og jeg har fået god respons på alt, jeg har lavet, siger han og tilføjer:

- Jeg kunne ikke snakke dansk, kommer til Danmark og vinder et dansk program. Det er også fedt.

Har ikke vist nok

Philip May peger ikke overraskende på sig selv som den mest værdige vinder af prisen. Han mener ganske enkelt ikke, at Teitur har vist nok - endnu.

- Du har været med i ét program, det er 'Paradise Hotel', hvor du har vist én linje. Det har været fest-Teitur, og du har ikke kunnet vise flere sider af dig selv, siger han til sidemanden.

Philip May vandt 'Divaer i Junglen', hvor Teitur vandt 'Paradise Hotel'. Ifølge Philip May er det dog hans optræden i tv-programmet 'Til middag hos', der gør, at han er den mest værdige vinder. Her åbnede han op om sine krigstraumer efter tiden som udsendt soldat i Afghanistan, hvor han så sine venner dø.

- Man har ikke lært dig at kende, man har lært din facade at kende. I år har man lært mig at kende indeni. Jeg synes, jeg har åbnet mig mere, siger Philip May, der vandt prisen i 2018 for sin optræden i 'Paradise Hotel'.

- Teitur kan også godt vinde på det, han har vist, jeg har selv vundet på den måde, og det har skabt meget glæde, men hvis jeg skulle sige, hvad jeg har gjort anderledes i forhold til Teitur, så er det måske det, der kan gøre forskellen i år.

Se dem diskutere i videoen over artiklen, hvor de to paradisoer også afslører, hvordan de har kørt decideret krig mod hinanden for at vinde prisen.

Reality Awards afvikles fredag aften og kan streames live her hos Ekstra Bladet. Herunder kan du se, hvad man kan forvente sig: