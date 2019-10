Realitystjerner lægger an på journalist: - Vil du med på hotel?

- SKÅÅÅÅÅÅL SMUKKE PIGE!

Scorereplikkerne var mange - og af svingende kvalitet - da Ekstra Bladet og reporter Maya Westander var til realityfodbold i Frederiksberg Hallerne fredag aften.

Med Gulddreng-serenader, bade-invitationer og komplimenter flirtede de med journalisten, men trods ihærdig indsats havde tv-kendisserne ikke held i sprøjten.

- Det tror jeg ikke lige, afviste hun.

- Den invitation sender jeg videre, lød det også som svar på en date-invitation.

Realitystjernernes lumre bemærkninger faldt ved et stævne, hvor realitydeltagere fra forskellige programmer krydsede klinger på fodboldbanen, og selvom de mødtes for at spille fodbold, blev det et ganske kulørt event.

Du kan sammendrag af den vilde aften her.

