Realitystjerner tog røven på ’X Factor’

Tabita Thinggard og Liv Frandsen er videre til 'Five chair challenge', efter særligt Oh Land kæmpede hårdt for dem

Sæt to realitydeltagere fra knaldeprogrammet ’Ex on the Beach’ ind i ‘X Factor’, og så får du præcis, hvad Lars Ankerstjerne ytrede i fredagens afsnit, da han sagde:

- I må totalt gerne smadre alle vores fordomme lige nu.

Det formåede Tabita Thinggaard og Liv Frandsen. Trods modstand fra Ankerstjerne lykkedes det dem ikke blot at gå videre fra audition. De klarede også cuttet og er nu klar til næste uges ’Five chair challenge’.

At det lykkedes de muntre unge damer kom faktisk bag på dem selv.

- Vi havde håbet, at vi ville gå videre, men efter vores præstation ved audition, troede vi ikke på det, for den var ikke helt god. Vi kan mere, men vi bliver begge fucking hurtigt nervøse og usikre på os selv. Det har nok noget at gøre med vores baggrund. Ingen af os har fået meget bekræftelse i vores opvækst, siger Tabita Thinggaard.

Egentlig var det planen, at Liv skulle stille op alene som solist, men ved pre-castingen blev de anbefalet at stille op sammen. 22-årige Tabita beskriver det som ’sindssygt fedt og sjovt’ at stå foran dommerne.

- Jeg har rigtig gerne villet være med, og det har jeg, siden jeg var 13 år. Jeg lavede også YouTube-videoer og blev kontaktet af ’X Factor’ dengang, men der var mine forældre ikke så meget for det, forklarer hun.

Tabita fortæller, at hun vil satse på musikken. Derfor er det slut med hardcore reality. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Fandeme nederen

De to realitystjerner øvede sig inden deres audition ved at synge sammen over FaceTime. Hun er dog ikke helt tilfreds med præstationen.

- Jeg synes fandeme, det er nederen, at vi tog det sangvalg, vi gjorde. Vi tog det udelukkende på grund af Ankerstjerne, men vi skulle have lyttet til vores mavefornemmelse. Vi burde have lyttet til os selv, og det har vi lært. Uanset hvor mange kloge mennesker, der siger dit og dat, så skal man lytte til sig selv, siger hun om sangvalget, der var Post Malones megahit ’Rockstar’.

Nu er det jo reality, vi primært kender dig fra. Betyder det her, at du vil gå musikvejen fremover?

- Jeg går 100 procent efter musikken, jeg har brug for at trække mig væk fra reality, for det virker til, at alle inden for reality er enige om én ting, det er opmærksomhed, og at de gerne vil komme frem med et eller andet, siger Tabita Thinggard, der fortsætter:

- Det er den nemme vej. Både Liv og jeg så reality som et springbræt til at lave noget seriøst, men når man har været i reality i noget tid, går det op for en, at det ikke er et springbræt til noget som helst, selvom producerne er gode til at sige, at det er.

Derfor er hun også klar til at sige, at det er slut med ’hardcore’ reality som ’Paradise Hotel’ og ’Ex on the Beach’ for hendes vedkommende.

- Mange realitydeltagere prøver, og det bliver aldrig seriøst. Vi vil gerne gøre noget ud af det. Man skal nok se mig på tv igen, men det bliver ikke i sådan nogle programmer eller andet, hvor jeg udstiller mig selv. Jeg er fandeme glad for, at der ikke er videoer af mig, hvor jeg ligger og knepper. Det er først noget, man tænker over, når man er blevet lidt klogere.

’Five chair challenge’ vises fra på fredag på TV2.