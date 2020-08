Realitystjernes nedtur: Tog ti kilo på

Da Teitur Skoubo stemplede ind på 'Paradise Hotel' i 2019, var han hakket som få. Der var tydeligvis lagt mange timer i træningslokalet, men da han stemplede ud igen som vinder efter 48 afsnit, havde alkohol og fest gjort sit synlige indtog på kroppen, og de efterfølgende måneder med fester i lange baner gjorde det ikke bedre.

- Jeg tog ti kilo på. Jeg var virkelig rund, fortæller Teitur Skoubo til Ekstra Bladet.

Avisen møder ham i forbindelse med optagelserne til det kommende realityformat 'Singletown', og står han atter knivskarpt. Men det har været en lang og hård kamp.

- Det tog mig et halvt år, fra jeg virkelig kom i gang til at få den form, jeg har nu, siger han.

Teitur står atter knivskarpt. Foto: Janus Nielsen

Han husker tydeligt den dag, det gik op for ham, at han var blevet lidt for velpolstret til sin egen smag.

- Der skete det, at vi havde været på stranden og taget billeder til min Instagram-profil og nogle YouTube-videoer. Da jeg ser videoen, tænker jeg bare: 'hvad fuck er der sket?'. Det kom stille og roligt, så jeg lagde ikke rigtig mærke til det. Altså, jeg lagde mærke til, at jeg var blevet lidt mere slap i det, men ikke mere end det, indtil jeg så billedet og tænkte: 'det der, det er ikke en flot krop'.

- Jeg har altid gået meget op i min kost og træning, så det var et wakeup-call, siger Teitur Skoubo.

Ifølge Teitur var han røget ud på en glidebane.

- Når du begynder på realitylivet, er der mange fester. Det var fest, farver, god mad og min sunde livsstil blev udskiftet med pizza, der dulmede tømmermændene, forklarer han.

Det har taget ham et år at blive alle kiloene kvit. Særligt det seneste halve år har han givet den gas i træningscenteret, og det har givet pote.

- Jeg har smidt de ti kilo plus lidt ekstra. Jeg tror, jeg står skarpere nu end dengang, siger han med henvisning til 'Paradise'-kroppen.

Den muntre realitystjerne kan ses igen på skærmen, når han deltager med kæresten Christel Trubka i tv-programmet 'Singletown', der vises til efteråret på streamingtjenesten Dplay.