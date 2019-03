Realityveteran gør comeback: Nej tak til kondomer

Realitybranchens svar på Lucky Luke er tilbage.

Når 24-årige Mark Bøgelund skyder, så skyder han med skarpt. Det fik Nicki at føle i Big Brother-huset i 2014, hvor hun pludselig kunne aflevere en positiv graviditetstest, der blev vekslet til en abort.

Senere fandt han sammen med 'Paradise Hotel'-vinderen Monique von Appen, som han kort efter deltog i 'Robinson Ekspeditionen' sammen med. Her måtte opholdet afbrydes, da det viste sig, at han havde gjort Monique gravid, og barnet blev ganske poetisk navngivet Manila efter den fillipinske hovedstad.

Det nu tidligere par har i dag to børn sammen.

Nu indtager Mark Bøgelund 'Ex on the Beach', og han griner, da Ekstra Bladets udsendte påpeger, at han har for vane at gøre kvinder gravide, når han deltager i realityprogrammer.

- Det er rigtigt, der skal ikke så meget til. Det går sindssygt stærkt, så jeg har to børn allerede, det er helt hjernedødt. Man må håbe, at tøserne herinde er på et eller andet, ellers stikker det da helt af, griner han.

Mark Bøgelund er med i den nye sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Anthon Unger

Kan ikke mærke en skid

Bag grinet er en alvor. For Mark Bøgelund er ikke fan af kondomer, hvilket også kan forklare, at han gør hunkøn gravide i ny og næ.

- Jeg gider ikke at bruge det lort. Nej, så hellere et hattrick. Jeg synes, kondomer er sådan noget, du kan bruge de første par gange, men det giver ikke det samme. Det er pigerne, der må beskytte sig. Man kan ikke mærke en skid, når man bruger kondomer, det er ligesom at være spærret inde, så hvis jeg skal have sex herinde, så bliver det uden, slår han fast.

Som en garvet realitydeltager kan han nemt udpege forskellene på de tre programmer.

- I 'Big Brother' keder du dig sindssygt meget. Du er bare spærret inde i det samme hus og kommer ikke rigtig ud, som du kan gøre her. 'Robinson' er jo bare, at du er klam hele tiden og sover dårligt. Forholdene er lort i forhold til her, så da de spurgte, om jeg ville være med i 'Ex on the Beach', sagde jeg ja og tog hurtigt afsted.

Mark Bøgelund fortæller, at han og Monique von Appens forhold i dag er godt, og de har blandt andet været i USA og i zoologisk have sammen med børnene. Han håber dog ikke, at hun stempler ind i programmet.

- Jeg ville selvfølgelig blive glad for at se hende, men jeg har også hørt de andre fyre snakke om Monique som en flot pige, så jeg ved ikke, hvordan jeg ville reagere. Jeg tror, jeg ville tænde helt af, hvis nogen prøvede noget på Monique. Jeg har ikke følelser for hende, men jeg har en form for ejerfornemmelser. Det er moderen til mine børn, så hende skal I holde fingrene fra, griner han.

Jokket i spinaten

Han fremhæver også Nicki fra 'Big Brother'-tiden som en, han ville have det ambivalent med at gense i programmet.

- Hun er en dejlig pige, men endte hun et sted som her, ville drengene løbe som hunde efter hende, fordi hun er så pisse dejlig og pisse flot, siger han.

- Hvad kan man forvente sig af dig i programmet?

- Man kan forvente, at jeg er en, der siger sin mening, og jeg er pisse dårlig til at sidde stille. Jeg elsker drama, og jeg elsker diskussioner. Jeg kan godt lide at skabe dem eller springe ind i dem. Så forvent en masse drama. Jeg har formået at jokke i spinaten og lave lort i den allerede nu, siger han få dage inde i optagelserne.

Hvordan det går Mark og de andre deltagere i programmet kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay fra 17. marts.