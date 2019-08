Rejser, dyner og sushi: Her er Larsens op- og nedture

Nok er Lars Larsen kendt for Jysk, men den jyske købmand har adskillige andre virksomheder på samvittigheden.

Ekstra Bladet har gennemgået en række af de firmaer, som han gennem tiden har været en del af. Og selv om han blev kendt som succesfuld købmand, er det ikke alle forretningerne, der har været en lige stor succes.

Jysk

Tidligere Jysk Sengetøjslager. I dag 2800 butikker fordelt over 52 lande med navne som Jysk Bed'n Linen Inc & Affiliate, Dänisches Bettenlager og Jysk Vuodevarasto fordelt verden over.

I 2018 havde Jysk-koncernen en omsætning på 30 milliarder kroner og et overskud på 3,4 milliarder kroner.

Selskabet har været Lars Larsens hjertebarn frem til sin sød 19. august 2019, men det har ikke afholdt ham fra at starte andre selskaber op. Dog ikke alle med lige stor succes.

Larsen Rejser

I 1990 åbner Lars Larsen 'Larsen Rejser'. Egentlig er udgangspunktet det samme, som Spies lykkedes med: Billige rejser så alle kan være med.

Men modsat Spies får Larsen Rejser aldrig rigtig fat. Og i 20101 er det slut for dynekongens rejseeventyr. Selskabet sælges til det schweiziske selskab Kuoni Travel. Ifølge BT kostede eventyret et samlet underskud på 220 millioner kroner. Sammen med rejseselskabet solgte Lars Larsen alt, hvad der havde med ferie at gøre herunder: Aktier i Disneyland Paris, 54 huse i Gedser Feriepark samt Lars Hotel- og Kro Ferie.

HImmerland Gold & Spa Resort er dog stadig en del af Jysk-konsortiet.

Sushi

I 2017 investerede Lars Lars Group i kæden Letz Sushi, og siden overtog Lars Larsen hele kæden. Kæden har siden haft økonomiske udfordringer, og seneste regnskab viser et underskud på knap 23 millioner kroner.

Golfbiler

Gennem selskabet Garia har Lars Larsen investeret i elbiler. Dels kan de agere som golfbiler, men virksomheden har også lavet kontrakt med PostNord om at levere elbiler, der kan hjælpe med at få posten ud i Sverige. Ligesom med sushi-delen går det dog ikke strygende rent økonomisk for Garia, der senest har noteret et underskud på 18 millioner kroner.

Omkring underskuddet i det to virksomheder, udtalte Lars Larsen sidste år til finans:

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at en række af selskaberne giver underskud. Men det afgørende er, at udviklingen går den rigtige vej.

Møbler

Det er ikke kun i Jysk, at Lars Larsen forhandler møbler. Dynekongen nåede også at købe sig ind i Idemøbler, Ilva, Bolia og Sengespecialisten.