Rejser væk med eks'en

Tilbage i februar annoncerede 'Vild med dans'-værtinden Sarah Grünewald, at hun og manden, dj'en Rasmus Backhaus, skulle skilles.

Parret er dog forblevet gode venner. Faktisk så gode venner, at de leder efter en bolig, hvor de kan bo tæt på hinanden, ligesom de også skal holde sommerferie sammen med deres søn, Luis, der i dag er tre år gammel.

Det fortalte Sarah Grünewald, da Ekstra Bladet mødte hende til premieren på Cirkus Summarum på Tiøren ved Amager Strandpark onsdag eftermiddag, hvor hun troppede op sammen med sønnen, Luis, og eksmanden, Rasmus Backhaus.

- Vi har snart sommerferie sammen i tre uger. Vi holder ferie sammen. Vi har lejet et sommerhus sammen i Snekkersten, så vi tager derop og holder ferie allesammen. Hvor vi kan bade og det hele, sagde Sarah Grünewald og understregede, at hun glædede sig til, at familien kan 'rejse lidt væk sammen'.

Det var en glad Sarah Grünewald, der mødte op til premieren på Cirkus Summarum sammen med sønnen Luis og eksmanden Rasmus Backhaus. Foto: Mogens Flindt

Søgte på Facebook

Forleden lagde Sarah Grünewald et opslag på Facebook, hvor hun lettere desperat spurgte sine følgere om hjælp til at finde hende en bolig hurtigst muligt.

'Det må max koste 14-15.000,- og det skal helst være 20 min. max fra indre by. Jeg ved det.... det bliver svært. Men kan det lade sig gøre? Min store drøm var/er at flytte lidt ud af byen, men det bliver desværre ikke muligt uden at skulle splitte Rasmus, Luis, Hr. Jensen og jeg helt op. Jeg savner natur, græs, et sted hvor jeg kan bygge ting, finde ro, gå med røven bar, og kigge på stjerner om aftenen, mens at Luis sover', skrev hun i opslaget.

Opråbet på de sociale medier har tilsyneladende nu båret frugt. Sarah Grünewald har tidligere fortalt, at hun og Rasmus Backhaus gerne ville bo tæt på hinanden - også gerne i samme opgang.

- Det går i sneglefart, men det begynder at se lyst ud. Det er stadig planen, at vi skal bo tæt på hinanden. Det gav rigtig meget pote, at så mange medier skrev om min boligsøgning, lød det fra Sarah Grünewald i forbindelse med premieren på Cirkus Summarum.

- Der er nogle tilbud, som vi lige skal ud at kigge på. Jeg leder efter et hus. Rasmus har fået en lejlighed, og de to ting er ret tæt på hinanden. Det bliver ikke lige drømmen om samme opgang, for det blev lidt for omstændigt at finde, men vi er tæt på hinanden. Så nu får jeg forhåbentlig hus og have, fortsatte hun med et smil og understregede, at den lille familie 'har det dejligt' trods skilsmissen.

Begyndte i parterapi

Parret fandt sammen i 2013 og blev gift året efter.

Sarah Grünewald, der begyndte sin karriere som model, har været vært på 'Vild med dans' siden 2013. I 2015 annoncerede hun sin graviditet for åben skærm og fødte sønnen i marts året efter.

Sidste år fortalte den kendte vært til Eurowoman, at hun og manden var begyndt i parterapi.

– Vores forhold bliver udfordret, når vi glemmer at passe på hinanden. Hvis vi ikke ser hinanden som Sarah og Rasmus, men kun ser hinanden som mor og far. Så har vi brug for at trække stikket og sidde og kigge lidt på hinanden, tage ud og spise eller gå en tur, når den lille er afleveret i vuggestuen, forklarede hun.

Trods terapien holdt forholdet ikke, og i februar i år meddelte parret, at de havde valgt at lade sig skille.

'Ras og jeg har truffet verdens sværeste men vigtigste beslutning - Det at gå fra hinanden. I den beslutning ligger en kæmpe sorg og en ubeskrivelig smerte som vi i længere tid har givet plads, og som vi i stilhed har omfavnet og delt med hinanden', skrev Sarah Grünewald i den forbindelse på Instagram og fortsatte:

'Vi går udelukkende fra hinanden som ægtefolk, men vil for evigt blive sammen som familie. Vi er de bedste venner og de bedste forældre for Luis og vores liv er heldigvis fyldt med en enorm kærlighed og rummelighed til og for hinanden.'