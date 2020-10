Reklamerer for sex-legetøj til mindreårige

Anders Hemmingsen reklamerer for en fræk julekalender med orgasmevidunderet Womanizer til sine unge følgere

Orgasmer i stride strømme.

Det er løftet i sex-firmaet ORIONs julekalender, som den danske Anders Hemmingsen reklamerer for på sin Instagram-profil med over en million følgere.

I en reklame på 30 sekunder bliver hans følgere præsenteret for 'den frække julekalender fra ORION', som er 'sprængfyldt med sexlegetøj'.

Blandt de 24 gaver fremhæves den såkaldte Womanizer, der ifølge salgsmaterialet på ORIONS hjemmeside er et sandt orgasmevidunder.

Anders Hemmingsen har tidligere udtalt sig om etik og ansvar på sociale medier, ligesom han har kritiseret Fie Laursen for ikke at være sit ansvar voksent på Instagram.

Over for Ekstra Bladet kalder han reklamen harmløs og fejer al problematik af bordet.

- Hvilke tanker har du gjort dig om at reklamere for sexlegetøj over for dine unge følgere?

- Min målgruppe er 18-24. Det er den største målgruppe, jeg har på Instagram, og det er en harmløs julekalender fra Orion, som folk kan vælge at ’swipe up’ på, hvis de vil det.

- Der vises ikke sexlegetøj i videoen - ingen produkter, så jeg finder den meget harmløs, og der har heller ikke været nogle reaktioner (fra følgere, red.) om, at det er over stregen.

Ifølge ORION er sexlegetøjet ideelt til begyndere, og de mange gaver kan desuden tænde nye lidenskaber. Foto: PR

- Afviser du, at du har følgere, der er under 18?

- Det (følgere under 18, red.) er der jo på Instagram, så de er derinde.

- Og der er vist også rimelig mange af dem på din profil. Er der ikke?

- Jo, det er der vel.

- Så hvordan føles det at reklamere for sex-legetøj til børn, der er under 18?

- Det er fint, fordi reklamen er harmløs, og man ser ikke nogle produkter. Jeg laver ikke en Fie Laursen, hvor man reklamerer for sugardating eller plastikkirurgi.

- Det er en harmløs julekalender, som folk kan ’swipe up’ på, hvis de har lyst til det.

- Hvad fik du for reklamen?

- Det vil jeg ikke udtale mig om.

- Bruger du selv firmaets produkter?

- Jeg har ikke købt noget endnu, men det kan være, at jeg skulle købe noget for at peppe mig og min kærestes forhold op.

- Nu har vi været sammen i et godt stykke tid, så det kan godt være, at vi skulle købe et eller andet derinde fra.