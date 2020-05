Reklamerer for sugardating-side: Nu benægter han alt

Før Fie Laursen havnede i en shitstorm, erkendte Lenny Pihl, at han havde modtaget penge for at reklamere for Todayters. Nu benægter han pure

'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl Christensen går i Fie Laursens fodspor og reklamerer netop nu for sugardating-sitet Todayters, der har sendt Fie Laursen i en landsdækkende shitstorm.

På Instagram kan man se Lenny Pihl, der også tidligere har reklameret for kviklån, reklamere for sitet i en såkaldt story, der når ud til hans 144.000 følgere.

- Hvis du nu sidder derude og tænker 'hold kæft hvor vil jeg gerne eje et par af Fie Laursens trusser', så kan du swipe op lige her. Så kommer du ind på Todayters, der sker alle mulige spændende ting. Men dét, der er det allerfedeste, ik? Det er sgu, at man kan købe Fie Laursens trusser, er det ik?. Swipe op her, siger han i videoen, der er ledsaget af et direkte link til Todayters' hjemmeside, som man føres ind på, når man swiper op på mobilen.

Da Ekstra Bladet får Lenny Pihl i røret, afviser han, at det er en reklame. Han siger, at det bare er en joke, hvilket drages i tvivl af Camilla Stemann Jensen, der er ekspert i sociale medier og står bag Influencer Akademiet.

- Det er bare hygge. Jeg har ikke reklameret for sugardating, og jeg vil ikke opfordre til, at man opretter sig derinde. Jeg laver bare sjov med, at Fie har solgt sine trusser derinde. Det var bare det, siger Lenny Pihl.

- Men det er anført som 'reklame'?

- Jeg ved det godt. Vi skal ikke snakke om sugardating, den skal væk fra min story om 24 timer.

Efter ny Fie Laursen-skandale: Politikere vil gribe ind

- Men du reklamerer for Todayters, der har været i vælten med Fie Laursen og brander sig som 'Danmarks nye SugarDating side'?

- Jeg laver sjov med det. Jeg laver sjov med det hele. Du skal ikke tage det så tungt. Jeg laver sjov med, at Fie sælger sine trusser. Det er det. Og så skal man jo skrive reklame, når man nævner et site. Det er bare en joke, siger Lenny Pihl.

Screendump fra reklamen

Fik 'kassen' for reklame

Det står i skærende kontrast til et interview, han gav til Se og Hør i slutningen af marts, hvor han ligeledes reklamerede for salg af brugte trusser hos Todayters. Her fortalte han til ugebladet, at han tjente fedt på det.

- Jeg får kassen for det, og så kan man sidde og lave grin med det, forklarede han dengang og sagde, at han havde gjort det klart over for firmaet, at han kun ville reklamere for dem, hvis han måtte tage pis på det hele.

- De sagde, at det var fint, og at de ville overføre pengene med det samme, sagde han.

Over for Ekstra Bladet afviser han, at han får penge for det nye opslag, hvilket ekspert i sociale medier Camilla Stemann Jensen har svært ved at tro på.

- Jeg vil til enhver tid tænke, det er en reklame. Hvis han lavede sjov, ville man ikke umiddelbart sætte et 'tag' med Todayters så tydeligt på videoen. Hvis det var for at lave sjov med Fie, ville det ikke være så vigtigt, hvem der var afsender, siger hun og understreger:

- Det ligner virkelig, at det er et samarbejde. Det kunne ligne, at han har fået kolde fødder og prøver at pakke det ind.

Efter voldsom kritik: - Ikke mit problem

- Lenny siger, at man skal skrive reklame, når man nævner firmaer uanset, om det er en reklame eller ej. Er det korrekt?

- Det er forkert. Man skal anføre reklame, når man har lavet en aftale med en virksomhed på forhånd, eller når man gentagne gange får tilsendt gaver fra en virksomhed, og man bliver ved med at nævne dem. Hvis han siger sådan, så har han ikke sat sig ordentligt ind i reglerne, siger hun og kalder opslaget 'en kreativ måde at vinkle en reklame på'.

Lenny Pihl vandt i 2018 500.000 kroner i 'Paradise Hotel'. Det højeste beløb en dansk deltager nogensinde er rejst hjem med. Foto: TV3

Afviser alt

Lenny Pihl fastholder trods gentagne spørgsmål, at han ikke har fået penge for at reklamere for sugardating-siden. Han kan dog ikke give et klart svar på, hvorfor han giver firmaet endnu mere opmærksomhed.

- Det ved jeg sgu ikke. Vi kan ikke tale om det lige nu. Jeg skal ind og aflevere noget sushi og har fucking travlt i dag. Jeg skal igennem en port lige nu.

DR-program: Stop med at følge Fie Laursen

- Du angiver det som en reklame. Er det en reklame, får du penge for at lave den story?

- Nej nej nej, man skal skrive reklame, når man nævner firmaer.

- Ja, hvis man faktisk reklamerer for dem. Har de hyret dig til at reklamere for dem?

- Nej nej, det er bare for sjov. Det er sjov og ballade.

Lenny Pihl til det årlige Reality Awards. Her sammen med kæresten Melina. Foto: Anthon Unger

Ligesom andre deltagere fra realityprogrammer som 'Paradise Hotel' har Lenny Pihl mange unge følgere. Noget som Fie Laursen også har fået meget kritik for, når hun har reklameret for sitet.

- Synes du selv, det er smart at føre dine følgere ind på et sugardating-site?

- Det er jo en joke det hele. Folk skal ikke tænke for meget over det. Det er bare sjov, gentager Lenny Pihl.

- Hvis man swiper op, som du opfordrer til, ryger man ind på et sugardating-site, hvor du reklamerer for, at man kan købe Fie Laursens trusser og siger, at der sker 'alle mulige spændende ting'?

- Ja ja, der er jo ikke nogen, der går ind og køber Fies trusser. Der er ikke nogen, der køber folks trusser, så er de jo sindssyge oveni hovedet.

Se også: Kendte raser mod Fie Laursen

- Men alligevel tager du imod penge for at reklamere for dem?

- Jeg har ikke taget imod noget, og jeg skal smutte nu. Jeg har fucking travlt, slutter han af.

Red Barnet gik sammen med talrige influenter ud og advarede, da Fie Laursen reklamerede for sugardating hos Todayters, hvor man altså også kan købe brugt undertøj. Det kan du læse herunder: