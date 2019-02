Rekord-regnskab: Det tjener hun

Lis Sørensen vender sit mangeårige minus til et plus efter koncerter og medvirken i tv

Lis Sørensen er en travl kvinde.

Året rundt rejser hun fra by til by for at synge sine sange.

Trods de mange timer på landevejen har hun i en årrække døjet med et kedeligt underskud i sin musikbiks.

Anpartsselskabet Tuen Music har haft et underskud i egenkapitalen siden regnskabsårets 2011/2012, hvor revisor fandt ud af, at værdier i selskabet var bogført for højt.

Egenkapital er et samlende begreb for et selskabets over- og underskud, startkapital, gæld og aktiver.

Endelig i plus

Man måtte derfor regnskabsmæssigt fjerne 821.000 kroner, hvilket resulterede i en negativ egenkapital på 266.000 kroner.

Siden har revisor år efter år gjort opmærksom på dette i regnskaberne, men nu går Lis Sørensen lysere tider i møde.

Selskabets dugfriske regnskab er et rekordregnskab.

Med et overskud på 482.000 efter skat i regnskabsåret 2017/2018 ender egenkapitalen endelig i plus 441.000 kroner.

Ladet det stå

Lis Sørensen lader hele overskuddet stå i firmaet.

Der er hverken lønudgifter eller udloddet udbytte, hvilket signalerer, at sangeren har en anden indtægt eller lever af en ukendt formue.

Hun kan også have bogført indtægter i sin enkeltmandsvirksomhed, der på grund af virksomhedsformen ikke har offentlig økonomi.

Mens Lis Sørensen i sit anpartsselskab har markant flere penge i det forgangne regnskabsår end tidligere, har hun ikke øget antallet af koncerter.

Tilbage igen

Hun var dog i regnskabsåret med i TV2's musikprogram 'Toppen af poppen', hvor en gruppe danske musikere fortolker hinandens værker.

Det ser ud til, at der er grobund for et nyt overskud i det igangværende regnskabsår.

Senere i 2019 skal hun med Sanne Salomonsen og Anne Linnet i genfundet konstallation på turné i danske arenaer.

Tre af koncerterne er allerede udsolgt, hvor man har arrangeret to ekstrakoncerter.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Lis Sørensen.