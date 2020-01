Remee sælger Arch til Paris Hiltons eks

Den københavnske natklub Arch har i de seneste år givet gode penge på bankkontoen til Remee, men nu ser det ud til at være slut.

Den tidligere 'X Factor'-dommer ejede indtil for nylig 80 procent af natklubben, men nu har han solgt det hele.

Det fremgår af det offentlige virksomhedsregister, hvor der står, at Remee fratrådte A R C H COPENHAGEN ApS 28. januar.

I stedet ejer amerikanske Cy Ellis Waits nu 100 procent af virksomheden, og hvis man følger med i den kulørte presse i USA, så er han ikke et helt ukendt navn.

44-årige Cy Ellis Waits var i starten af det seneste årti kærester med Paris Hilton, indtil de to gik fra hinanden i sommeren 2011.

Se også: Dansk stjernepar afslører: Derfor holdt vi vores forhold hemmeligt

Cy Ellis Waits har i flere år drevet natklubber i Las Vegas med sin tvillingebror, Jesse, og nu har han altså kastet sig over det danske marked med overtagelsen af Arch.

Han overtager en virksomhed, som i de seneste to regnskabsår har givet et pænt overskud.

I 2018 slap Arch ud af regnskabsåret med et overskud på 667.367 kroner, hvilket dog var noget lavere end i 2017, hvor plusset lød på 4.051.241 kroner efter skat.

Egenkapitalen i Arch lød ved udgangen af 2018 på 4.119.513 kroner. Der er endnu ikke kommet regnskab for 2019.

Se også: Paris Hilton-stalker endnu engang anholdt

Cy Waits og Paris Hilton blev kærester i 2010 og gik fra hinanden året efter. Foto: Nick Ut/Ritzau Scanpix

Problemer med politiet

Under forholdet til Paris Hilton kom Cy Ellis Waits for alvor i mediernes søgelys, da han sammen med den amerikanske kendis blev stoppet af politiet.

De to blev i august 2010 stoppet i Las Vegas, da en politibetjent kunne se røg komme ud af vinduet af parrets bil og lugte hash.

Politiet kunne konkludere, at Cy Ellis Waits var påvirket, og han blev anholdt. Det samme gjorde Paris Hilton, da en pose med kokain faldt ud af hendes taske, da hun bad om at gå på toilettet.

I første omgang påstod hun, at det ikke var hendes kokain, men i retten trak hun den forklaring tilbage og indrømmede, at hun var ejeren. Også Cy Ellis Waits erkendte, at han var påvirket under kørslen.

Cy Ellis Waits fik 30 dages betinget fængsel og måtte betale en bøde svarende til godt 4000 kroner. Paris HIlton fik et års betinget fængsel, en bøde på 13.000 kroner samt blev pålagt at udføre 200 timers samfundstjeneste.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Remee, der på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere historien.