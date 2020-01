René Dif sælger sin lejlighed

Nyt år - nye muligheder.

René Dif er klar til at tage hul på et nyt kapital i sit liv i 2020. Derfor satte han kort før årsskiftet sin lejlighed i Ørestaden til salg. Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet.

- Ja, det er rigtigt, at min lejlighed er sat til salg, siger han.

Aqua-frontmanden fortæller også, at der er en helt og aldeles god anledning til, at han gerne vil videre fra sine 151 kvadratmeter på Amager.

- Min dejlige kæreste, Linet Jo, og jeg har besluttet os for at starte et nyt kapitel sammen, fortæller han.

Du kan se René Difs lejlighed her

René Difs lejlighed er bygget i 2007 og rummer fire værelser. Af boligens historik fremgår det, at det ikke er første gang, at musikeren prøver at komme af med den.

René Dif købte lejligheden i 2007 for lige over fire millioner kroner. Siden har den været på markedet flere gange til forskellige priser.

Senest var den til salg fra juni 2018 til august 2019 til 5.995.00, inden den blev taget af markedet.

I slutningen af december kom til den tilbage på boligmarkedet med et prisskilt på 5.595.000 kroner.

René Dif og Linet Jo mødte hinanden i i november 2015, hvor en fælles bekendt satte de to op på en blind date.

52-årige René Dif er 17 år ældre end Linet Jo.