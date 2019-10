Renées smukke niece: - Jeg er klar!

Torsdag aften blev Danish Music Awards afholdt i K.B. Hallen i København. Til prisfesten hyldede musikbranchen en række af Danmarks mest succesfulde artister.

Aftenen bød på hæder og priser til nye såvel som mere etablerede navne i dansk musik. Et af de nye danske stjerneskud er 19-årige Clara, der modtog prisen som 'Årets nye danske navn'. En pris, der tidligere er givet til stjerner som Nik & Jay, Medina, Lukas Graham og Mø.

Vild med Silas

Sangerinden optrådte for nyligt med nummeret 'Crazy' under 'Vild med dans' på TV2, da danser Silas Holst og skuespiller Jakob Fauerby skulle give den gas på dansegulvet.

- Det var ret noieren, for hvis jeg nu sang noget forkert, så ville de jo også danse forkert. Men det var en ære at få lov til at spille, fortalte Clara på den røde løber ved Danish Music Awards.

Den 19-årige sangerinde, der er niece af model og forfatter Renée Toft Simonsen, afviser da heller ikke, at hun selv kunne finde på at stille op i 'Vild med dans'. Det kræver dog, at det er en helt særlig danser, der melder sig på banen.

- Hvis Silas spørger mig, om jeg vil med i ’Vild med Dans’, vil jeg nok sige ja, siger Clara.

Clara sang sit kæmpehit 'Crazy' under fjerde runde af 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Drømmer om udlandet

Clara har for alvor slået sit navn fast, og med prisen som 'Årets nye danske navn' tegner fremtiden lys for sangerinden på den danske musikscene. Men hun sigter efter mere:

- Jeg kigger lidt efter udlandet, men der går nok lidt tid, før det sker. For mig handler det ikke om at blive kendt, men det handler om, at min musik får den platform, jeg føler, den fortjener.

- Det er ligesom, når du går i skole, og du laver en aflevering, som du føler er et 12-tal værd. Man har ikke brug for den bekræftelse, men man vil gerne have den. For mig er det helt klart målet at ende i udlandet. Men nu er jeg her, og det er også pisse godt.