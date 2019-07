Renés royale fan: - Hun var absolut sød

Lørdag aften spillede Aqua i Stockholm til den svenske udgave af 'Vi elsker 90'erne', 'Vi som älskar 90-talet'.

Sammen med blandt andre Vengaboys satte den dansk/norske trio gang i den svenske hovedstad - til stor begejstring for blandt andre prinsesse Sofia.

Den 34-årige svenske prinsesse, der er vokset op til lyden af 90'erne, hyggede sig i vip-området, og her fik hun besøg af vandmanden Dif, inden han og Aqua skulle på scenen.

- Ja, jeg var lige oppe og hilse på hende, siger René Dif til Ekstra Bladet.

Han har postet dette billede af sig selv og sin royale fan på Instagram.

- Hun var absolut sød og glædede sig meget til at høre os spille, siger han og fortæller, at det ikke er hver dag, at Aqua får så fornemt besøg.

- Det er ikke hverdagskost med royalt besøg til vores koncerter. Men hun var åbenbart meget stor fan af os, da hun var yngre, siger René Dif.

Prinsesse Sofia, der har en fortid som realitystjerne, er gift med det svenske kongepars søn, prins Carl Philip. Sammen har de sønnerne Alexander og Gabriel.

Se også: Aqua overrasker: Ny musik på vej - måske