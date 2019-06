Revser 'Paradise Hotel': Det er kedeligt

Det er nok de færreste, der sidder på stolekanten og tripper, når TV3 blænder op for et nyt afsnit fra årets 'Paradise Hotel'-sæson.

På sociale medier bliver den kaldt alt fra kedelig til røvsyg, fordi der hele sæsonen igennem har været én stor gruppe, der har styret det hele og endnu oplevet at have et medlem i reel fare.

Da Ekstra Bladet fik besøg af Klara Montes fra årets sæson og Lenny Pihl, der vandt sidste sæson, kunne de sagtens forstå kritikken.

- Jeg synes, den er meget styret af Teitur og Jonass, de siger også selv, at det har været en sløv start, fordi de har følt, at de har styret det hele. Det virker også sådan, siger Lenny Pihl, der har udviklet et nært venskab med de to paradisoer.

Han efterlyser ganske enkelt, at der sker noget, som er spændende at glo på.

- Jeg synes, det er lidt kedeligt. Der sker ikke så meget, og der burde være noget mere gang i den. Folk er bange for at træde hinanden over tæerne, fordi de måske er blevet flettet for tæt sammen, siger Lenny Pihl.

Klara Montes er i den grad part i spørgsmålet, da hun deltager i sæsonen, men hun kan sagtens nikke genkendende til det billede, som Lenny Pihl tegner.

- Ja, jeg synes også, at sæsonen er lidt fesen. Eller ikke fesen, men jeg tror, at vi har haft en meget lang start for at komme ind på folk, siger hun.

