Revser tv-vært: - Hun fortjener det ikke

De seneste dag er flere utilfredse lyttere gået til tasterne på de sociale medier for at udtrykke deres irritation over tv-værten Signe Lindkvist, efter hun flere gange har været en del af panelet i det populære radioprogram 'Mads & Monopolet', der bliver sendt på P4.



Flere lyttere brokker sig her over, at Signe Lindkvist angiveligt tit siger 'øh', når hun er en del af programmet.

'Kan man klippe Signe's øh øh øh øh ud, for det fylder så meget, at man må have mandagen i brug også', skriver en af kritikerne for eksempel.

Men den kritik er programmets vært, Mads Steffensen, slet ikke enig i, og det får ham nu til at reagere.

På 'Mads & Monopolets'-Facebook-side har han derfor delt en lang forsvarstale for Signe Lindkvist.

'Øhhhhhhh. Folkens – jeg har selvfølgelig set kommentarerne om Signes måde at tale på. Hun siger for meget øhhh, synes nogen. Jeg synes det ikke. Vi vendte det også under en popsang i lørdags under programmet, og hun sagde noget i retning af: ’Jeg ved det godt, men det er altså sådan jeg taler’. Og det er lige præcis sådan det er', skriver han i opslaget.

Ifølge Mads Steffensen er kritikken af Signe Lindkvist ikke berettiget. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Passer perfekt

Ifølge Mads Steffensen er Signe Lindkvist perfekt i radioprogrammet, da hun både er 'sjov, begavet, dedikeret og modig som ind i helvede'.

I Mads & Monopolet har Mads Steffensen besøg af en række 'monopolister', der skal komme med råd og løsninger til en række dilemmaer fra lytterne. Det er netop den funktion, Signe Lindkvist har i programmet.

Monopolisterne er ikke blevet briefet om dilemmaerne på forhånd, og de skal derfor finde løsningerne impulsivt. Det beder Mads Steffensen lytterne om at huske på, inden de langer ud efter deltagerne i programmet.

'Deltagerne i Monopolet er uden manuskript, de hører dilemmaet på samme tidspunkt som jer og skal danne en holdning hurtigt, nogle gange mens de taler. Og det er helt fint. Hun (Signe Lindkvist, red.) klynker ikke selv over skriverierne, det har hun aldrig gjort, men jeg synes, det bliver noget enerverende med alle kommentarerne år efter år om præcis det samme. Det har hun ikke fortjent, synes jeg', fortsætter Mads Steffensen i opslaget.

I opslaget forklarer Mads Steffensen, at han selvfølgelig altid lytter til kritikken fra lytterne, men at han denne gang simpelthen ikke er enig i den.

'Debatten på siden er langt mere frugtbar, hvis den handler om indhold altså dilemmaerne og ikke form. ’Må man så slet ikke kritisere programmet’, hører jeg nogen sige, jo da og jeg får fx masser af hug, når de taler i munden på hinanden og den slags. Det her er blot en anerkendelse af, at beskederne og kritikken er hørt, og at vi ikke ændrer strategi – jeg er meget glad for Signe og alle de andre rødder i Monopolet og øhhhh sådan er det bare. Jeg er også glad for jer lyttere, selv om jeg ikke altid er enig med jer allesammen', afslutter Mads Steffensen.

Mange positive kommentarer

Under opslaget vælter det ind med roser til Mads Steffensen for hans forsvar af Signe Lindkvist.

'Forrige gang Signe var med, læste jeg også brokkeri over hendes Øøh’ er...... ved gennemlytning af programmet taltes 15 gange i hele programmet..... hvis øøøh, lytterne ikke magter DET.... er det da godt vi har så mangfoldigt et udvalg af programmer på andre kanaler at vælge. det er jo et frit land!', skriver en mandlig Facebook-bruger.

'Dejligt! Sådan uperfekt skal det også bare være! Bliver selv meget træt af at læse alle negative kommentarere om "snakker i munden på hinanden" m.m. Det er så trættende.. Dejligt at programmet har mange forskellige sider, det er netop det der gør det fedt at høre hver lørdag', skriver en anden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Mads Steffensen og Signe Lindkvist, men de er på nuværende tidspunkt ikke vendt tilbage på vores henvendelser.