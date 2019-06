Revser TV2: De stjal min idé

Når TV2 til efteråret byder velkommen til endnu en sæson af det populære danseprogram 'Vild med dans', bliver det med et helt nyt slags par.

For første gang på dansk tv bliver det nemlig muligt for to personer af samme køn at stille op i programmet.

Det sker, når danseren Silas Holst og skuespilleren Jakob Fauerby skal danse sammen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan sanger og skuespiller Jimmy Jørgensen sidste år sagde nej til at deltage i 'Vild med dans'.

Jimmy Jørgensens afslag kom på baggrund af, at han havde krævet over for TV2, at han ville danse med en mand, men det afviste kanalen.

Han undrer sig derfor også lidt over, hvorfor de nu tilsyneladende har ændret mening.

- De turde jo ikke sidste år, og de forklarede det med, at det var fordi, jeg ikke mente det seriøst. Det var noget forfærdeligt vrøvl, for jeg var til møde med produktionsselskabet om det, og jeg mente det meget seriøst, men de var bange for, at jeg kun gjorde det for at gøre grin med programmet. Hvis jeg var med, ville jeg gå efter at vinde. Så det er bare en dårlig undskyldning at sige, jeg ikke var seriøs, siger Jimmy Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Så egentlig var det her med at stille op med en af samme køn jo min idé, men det kommer til at lyde som noget, de har fundet på, selvom det jo var mig, fortsætter han og understreger, at de derfor lidt har 'stjålet' hans idé.

I 2014 vandt Silas Holst 'Vild med dans' med Sara Maria Franch-Mærkedahl. Foto: Mogens Flindt

Vil ikke være med

Det ærgrer da derfor også Jimmy Jørgensen, at TV2 ikke har valgt at åbne op for muligheden noget før.

- Jeg synes jo, det er rigtig fint, at de åbner op for muligheden, for det vil udfordre genren og give noget andet til programmet. Det er godt, at de har åbnet for det, men de gør det sent, og nu har man jo også set det samme i eksempelvis Italien. Vi kunne have været de første i Europa, men det turde TV2 ikke, og det er da lidt ærgerligt.

- Men det er godt, at de har ændret mening nu, og at de tør bryde med folks opfattelse af programmet, siger han.

Ifølge Jimmy Jørgensen er han igen i år blevet kontaktet af TV2 med henblik på, om han ville være med i 'Vild med dans'. Svaret var dog igen nej.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville være med under traditionelle forhold, men det sagde jeg nej til, for jeg holder fast i, at jeg hellere vil danse med en mand, hvis jeg skal være med i sådan et program. Hvis jeg var blevet tilbudt at danse sammen med Silas eller en anden mand, der kan danse og kunne lære mig det, så havde jeg sagt ja, siger Jimmy Jørgensen.

Jakob Fauerby (til venstre) skal danse med Silas Holst i den nye sæson af 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Vigtigt budskab

Til Ekstra Bladet fortæller Thomas Strøbech, der er redaktør på 'Vild med dans', at de længe har overvejet at lade par af samme køn stille op. Han mener derfor ikke, at det er Jimmy Jørgensens idé.

- Det har været en idé, vi har diskuteret i mange år. Der var en sag i England, hvor der var en lesbisk komiker med i 'Vild med dans', og hun blev spurgt, hvorfor hun ikke dansede med en kvinde. I den forbindelse blev jeg spurgt ind til, hvorfor vi ikke gjorde det, og allerede dengang sagde jeg, at det ville vi da gerne, hvis det var den rigtige konstellation. Jeg vil mene, at det er på tide, at vi giver plads til det. At vi viser, at det er helt naturligt og smukt at være homoseksuel. Det synes jeg er vigtigt, siger han til Ekstra Bladet.

Netop den rette konstellation mener han, at de på TV2 har fundet ved at matche Silas Holst og Jakob Fauerby.

- Vi kalder os jo hele Danmarks dansegulv, så det er vigtigt at vise, at par kommer i alle former og også at vise mangfoldigheden. Vi har hele tiden været klar til at åbne op for par af samme køn. For os har det været vigtigt, at det er to homoseksuelle, for det bringer en særlig baggrund ind på dansegulvet. Vi vil vise, at de her to personer bryder med de tabuer, der kan være, og alt det her. For mig har det været vigtigt og et vigtigt statement.

- Så det vil sige, at det ikke bliver muligt at være et par af samme køn, hvis man er heteroseksuel?

- Lad os tage det, når vi kommer dertil. Nu har vi jo også fundet vores par i denne omgang. Men det kommer meget an på, hvem vi caster, og jeg vil ikke udelukke det, hvis der er et rigtigt match.

- Men hvorfor fik Jimmy Jørgensen så eksempelvis ikke lov til at stille op med en mand?

- For mig blev Jimmys projekt sværere at forstå. Jeg forstår det med Jakob. Selvom Jimmys projekt sikkert var dybt sympatisk, så kunne jeg frygte, at det blev afskrevet som noget pjat. Der er noget ballast i de to mænd (Silas Holst og Jakob Fauerby, red.), som lever med de fordomme og tabuer, der kan være forbundet med at være homoseksuel til dagligt. Men Jimmy Jørgensen er altid velkommen, når det så er sagt, siger han med et grin.