Revy-legende stopper

Flemming Krøll stopper på Nykøbing F. Revyen.

Det skriver TV2 Øst.

- Det er et underligt punktum at sætte. Det var ikke den afgang, jeg havde drømt om med mit livsværk, siger han:

- Jeg skulle have været inde over indtil 1. november i år - altså være med til at producere og så videre. Fuldstændig på højde med sæsonen 2019. Derefter skulle jeg have været konsulent i det efterfølgende år. Sådan bliver det så ikke. Det er lidt ærgerligt, men vi må jo ikke lukke 600 mennesker ind i teatersalen, siger Flemming Krøll.

Sammen med sin kone, Birthe Krøll, har han været tilknyttet revyen i 29 år. For to år siden trak han sig som direktør, men han forblev tilknyttet til revyen. Han skulle have været producer frem til næste sæson. På grund af corona er årets revy aflyst, og i den forbindelse har den nuværende direktør, Mickey Pless, foreslået at stoppe samarbejdet med ægteparret nu.

- Men det er den rigtige løsning alting taget i betragtning. Det er jeg ikke i tvivl om, siger Flemming Krøll.

