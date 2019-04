Revydirektør i grimt styrt

Øjet er blåt, panden er såret, håndleddet er forbundet, benet sort og tre ribben er bøjet.

Det var med andre ord et voldsomt styrt 64-årige Flemming Krøll tog på sin cykel i lørdags. Den tidligere revydirektør var ude at lufte sin to år gamle schæferhund, Formand, da hunden pludselig fik mere travlt end ejeren.

- Han løb på højre side og så cyklede jeg stille og roligt. Men han ville meget gerne afsted og havde meget fart på. Så er det, at man skal huske at træde på fodbremsen. Der nappede jeg håndbremsen, og så kan man ikke styre styret, konstatere den forslåede revymand.

- Så kom der 120 kilo revyflæsk flyvende, griner Flemming Krøll og fortæller, at det dramatiske styrt sendte ham i jorden og efterfølgende en tur på sygehuset.

Kan ikke grine

- Det værste er, at jeg bøjede tre ribben. Så jeg skal hverken grine eller hoste de næste 14 dage, siger han.

Selvom sår og skrammet tydeligt viser, at cykelstyrtet var alvorligt, så er Flemming Krøll glad for, at han slap forholdsvis billige fra mødet med asfalten.

- Jeg tror, at jeg har været heldig. Det kunne da være gået meget værre, siger han.

Styrtet skete lige ude foran Krølls eget hus, og med en vis portion ironi kalder han de skader, han har pådraget sig på stort set hele kroppen, for 'full body massage'.